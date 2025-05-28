Дельфин и Линда выступят фестивале ландшафтных объектов «АрХХстояние»

Международный фестиваль ландшафтных объектов «АрХХстояние» огласил музыкальный лайнап. На главной сцене выступят Дельфин, Линда, Антоха МС совместно с «ЛАУД», DRIADA и Oligarkh. Мероприятие состоится с 25 по 27 июля в арт-парке «Никола Ленивец» в 20-й раз. Тема фестиваля в этом году — «Моё главное».

© Страница Линды в VK; страница Дельфина в VK; Рамблер

Всего на территории парка будет пять музыкальных площадок. На огненной сцене «Сто костров» шоу будет проходить в тёмное время суток. В Городище выступят Huun Huur Tu и идеологи чиллрейва Geju. На природной сцене в берёзовом лесу ночью сыграют Wozhd, POLE, «Дети Picasso», Татьяна Калмыкова.

«Музыку здесь воспринимают без отрыва от окружающей природы. Сцены, непохожие на сцены, разворачиваются в самых необычных местах, а артисты из лайнапа предстают в непривычных амплуа и неожиданных дуэтах. Какая роль отводится зрителям? Самая важная — стать соавтором музыкального путешествия, максимально погрузившись в происходящее», — передаёт слова организаторов «Газета.ру» со ссылкой на пресс-релиз.

На «АрХХстоянии» в 2025 году появятся 13 арт-объектов и пространственных инсталляций, которые превратят парк в белый город-мираж, где будут свои аэропорт, музей, школа, лечебница и так далее.

В конце июня в Никола-Ленивце также состоится «Архстояние» для детей.

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