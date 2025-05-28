The 1975 попросили фанатов присылать воспоминания о группе для «совместного видео»

Английская инди-рок-группа The 1975 попросила поклонников поделиться их любимыми моментами, связанными с коллективом. Отобранный материал попадёт в видео, которое можно будет увидеть на фестивале «Гластонбери» 27 июня. The 1975 — одни из хедлайнеров мероприятия.

© Andy Von Pip/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

«Мы приглашаем фанатов поделиться своими любимыми моментами с The 1975 — будь то кадры с концертов, фотографии с вашей коллекцией виниловых пластинок или клипы, на которых вы и ваши друзья наслаждаетесь музыкой», — говорится в сообщении, разосланном группой по электронной почте, передаёт NME.

В нём же содержится юридическая памятка, что фанаты должны являться законными владельцами присылаемых материалов и что они подтверждают отчуждение прав на них в пользу The 1975.

Выступление на «Гластонбери» будет единственным для The 1975 в 2025 году.

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