In Flames пополнили список групп, уволивших барабанщиков в последнее время

Шведская альтернативная метал-группа In Flames объявила в своих соцсетях о расставании с барабанщиком Таннером Уэйном. Ранее со своими ударниками расстались коллективы The Who, Foo Fighters и Guns N' Roses.

© IMAGO/Gonzales Photo/Terje Dokke/www.globallookpress.com

«С глубокой благодарностью и признательностью мы объявляем о нашем творческом решении расстаться с Таннером Уэйном. Его преданность делу и музыкальность за последние несколько лет оставили и продолжат оставлять неизгладимый след в этой группе. Мы желаем ему только самого лучшего», — говорится в сообщении In Flames.

Замена барабанщику пока не объявлена, хотя уже на следующей неделе группа должна отправиться в тур по европейским фестивалям, среди которых Rock Am Ring, South Of Heaven, Novarock и другие.

Таннер Уэйн состоял в In Flames с 2018 года. Он участвовал в записи альбомов I, The Mask (2019) и Foregone (2023).

