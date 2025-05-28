Боно раскрыл детали работы над новым альбомом U2

Фронтмен рок-группы U2 Боно дал интервью в ток-шоу комика Джимми Киммела, где поделился новостями о новом альбоме. Музыкант подтвердил, что группа уже ведёт работу в студии.

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Артист появился в передаче Киммела в честь предстоящего выхода своего сольного фильма «Bono: История примирения», который намечен на 30 мая.

«Мы были в студии, и иногда приходилось иметь дело с прошлым, чтобы добраться до настоящего и создать звучание будущего. Это звучание четырех мужчин, которые чувствуют, что их жизни зависят от этого. Я напоминаю им, что так и есть. Никому не нужен новый альбом U2, если только он не будет выдающимся. Я чувствую себя очень уверенно», — заявил Боно.

По словам музыканта, в альбоме есть песни в уникальном звучании U2, которые можно слушать на кухне, в машине, гараже и вообще в любой жизненной ситуации. В том числе они подойдут, чтобы мириться и расставаться.

Группа намекает на новый альбом ещё с 2023 года, когда Боно признавался диджею и ведущему Зейну Лоу, что все участники заняты написанием новых композиций.

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