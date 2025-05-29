«Ещё Бейонсе будет под курай танцевать»: интервью с группой AY YOLA

У этно-группы из Башкортостана AY YOLA пока всего лишь три сингла, но они уже покоряют российские и мировые чарты. Например, их трек Homay о прекрасной девушке-птице из башкирского эпоса попал в топ-10 Shazam, обогнав новый сингл Леди Гаги. Специально для «Рамблера» участники AY YOLA рассказали о главных проблемах индустрии, причинах популярности этнической музыки и о своей мечте основать «Урал-ленд».

© Баир Мансорунов

В конце февраля группа AY YOLA выпустила на МТС Лейбле свой первый сингл Batyr. Но мировой известности добился их второй трек Homay, представленный в марте. AY YOLA поют на башкирском языке, а вдохновение для сюжетов черпают в эпосе «Урал-батыр».

В состав коллектива входит три участника: Адель Шайхитдинова, её отец Руслан Шайхитдинов и Ринат Рамазанов. До AY YOLA Адель и Руслан работали над поп-проектом MUSUME, а Ринат возглавлял этно-коллектив ARGYMAK.

Об участниках AY YOLA и их источнике вдохновения

С чего началась история проекта AY YOLA?

Руслан: Всё началось банально. В прошлом году Уфе исполнилось 450 лет. У меня тоже был юбилей — 50 лет. Я хотел как-то это запечатлеть, поэтому вместе с Ринатом мы начали писать песню под название «Уфа моя». Так мы поближе и познакомились. С дочкой мы уже много лет знакомы. (Смеется.)

Если суммировать, сколько мы все трое занимаемся музыкой, получится 90 лет. То есть мы долго шли своими дорогами, работали в разных жанрах, но сейчас мы все объединились в одном проекте AY YOLA.

Ваши прошлые проекты MUSUME и ARGYMAK прекратили существование или вы их просто приостановили?

Руслан: Группа Рината ARGYMAK перед пандемией приостановила деятельность. Наш с дочкой проект MUSUME тоже на паузе. Но это не значит, что они исчезли. По MUSUME могу сказать, что у нас есть полностью готовые песни, которые мы пока не выпускали. Одна вообще просто прекрасна, я её считаю бриллиантом. Но хороша ложка к обеду.

Вы все резко сменили музыкальное направление. Как вы на это решились?

Руслан: На самом деле никакой смены не было. Я 30 лет занимаюсь электронной танцевальной музыкой, и во всех композициях AY YOLA можно услышать электронный суперсовременный звук. Ринат как играл на национальных инструментах, исполнял башкирскую музыку, интерпретировал её, так он и продолжает это делать. Адель как пела на разных языках, так и сейчас поёт. Мы, по сути, ничем новым не стали заниматься. Единственное — мы приоткрыли такую завесу тайны, как эпос «Урал-батыр».

© Баир Мансорунов

Ринат Рамазанов и Руслан Шайхитдинов

Для тех, кто не знаком с «Урал-батыром», расскажите, в чём его особенность.

Ринат: «Урал-батыр» — это башкирское сокровище, которое наш народ сумел сохранить сквозь века. Все наши природные памятники связаны с эпосом. Взять хотя бы гору Иремель. По легенде, на неё забрался сын Урал-батыра Идель, разрубил её мечом, из-за чего во все стороны растеклись реки Башкортостана. Ещё есть пещера Шульган-таш в Бурзянском районе, названная именем родного брата Урал-батыра. В ней учёные даже нашли древние наскальные рисунки.

Руслан: Я добавлю, что «Урал-батыр» — это достояние не только одного региона, но и всего человечества. Именно так он рассматривается с точки зрения ЮНЕСКО.

Когда я читал «Урал-батыр» в школе, меня всегда поражал момент, когда два брата отправляются в путешествие на львах. И в Башкирии действительно нашли останки древних пещерных львов, которые были намного крупнее африканских. То есть «Урал-батыр» — это возможность прикоснуться к многовековой истории, которая большую часть времени передавалась из уст в уста. Только 115 лет назад этот эпос приобрёл письменную форму.

Как распределяются роли в вашем коллективе?

Руслан: Ринат — человек, который много знает о башкирской культуре. Точнее, не просто о ней знает, он много лет её пропагандирует. Он всю жизнь, с самого рождения, говорит на башкирском языке. С первых своих музыкальных дней он играет на курае (башкирская продольная флейта — прим. «Рамблера»). Локомотивом в плане национальных традиций, это не секрет, у нас является Ринат.

Ринат: Всегда, когда Руслан так говорит, мне даже неловко становится. Здесь, как говорится, все звёзды сошлись, потому что без кого-либо из участников невозможно было бы получить столь разнообразное, шикарное, мощное и глубокое звучание.

© Баир Мансорунов

Электронная танцевальная музыка всегда возглавляет чарты. Руслан в ней преуспел, как никто другой. Он легенда башкирской электронной музыки. Руслан создал первый ночной клуб в Уфе. У него также была авторская передача «Электрошок» на радио «Максимум», в которую он приглашал мировых звёзд этой индустрии: Prodigy, Avicii, Skrillex, Deadmau5. Поэтому никто в Уфе, кроме Руслана, такой сочный звук и аранжировку сделать бы не смог.

Разнообразное вокальное исполнение: от расщепления до читки, как пулемёт, с добавлением хрипотцы, мелодичности и мощи там, где надо, — это всё Адель. Она шикарно владеет своим голосом. К тому же она глубоко прожила образ самой Хумай. Благодаря этому она сумела так эмоционально его передать.

Музыка меняется каждый день. Без Руслана и Адель мои глубокие познания в фольклоре, эпосе, музыкальном исполнительском мастерстве на народных инструментах не были бы так раскрыты. Любому драгоценному камню всегда нужна огранка. И у нас в коллективе каждый обрамляет умения друг друга.

К тому же наша поэтесса Диана Кильдина сумела сделать краткую выжимку мощных смыслов «Урал-батыра» и написать стихотворения к нашим песням.

Благодаря всем этим людям стал возможен такой большой проект. Мы знаем, куда мы движемся. Мы всё продумываем, анализируем, проводим мозговые штурмы. Каждый высказывает своё мнение, после чего мы приходим к какому-то общему знаменателю и идём дальше. Это системная и очень продуманная работа, которая ещё только-только начата. Мы пока три песни рассказали из 12, поэтому всё ещё впереди.

© Баир Мансорунов

Отклик слушателей на музыку AY YOLA

Как вы представляете свою аудиторию? Вы больше ориентируетесь на тех, кому близка культура Башкортостана, или, наоборот, на тех, кто с ней совершенно не знаком?

Ринат: События «Урал-батыра» разворачиваются тысячелетия назад. Подобных культурных памятников очень мало, например «Эпос о Гильгамеше» на основе шумерских сказаний или древнеиндийская «Махабхарата». У всех у них похожие сюжеты. «Урал-батыр» можно даже сравнить с любым религиозным писанием, будь то Коран, Тора или Библия. Везде одни и те же смыслы. Поэтому то, что описано в «Урал-батыре», подходит всем людям на Земле независимо от возраста, национальности и убеждений.

Хочу также сказать, что я общаюсь со взрослыми башкирами — бабушками и дедушками, которым уже за 80 лет, и от всех исключительно получаю только положительные отзывы и благодарность. Все говорят: «Я горжусь тем, что наконец-то наша культура и традиции откликнулись во всём мире».

Руслан: У нас очень разная аудитория. Это и маленькие дети, которые рисуют Хумай, и очень взрослые люди, старше меня. Поэтому я вижу нашу аудиторию как очень яркий калейдоскоп. Я чувствую от людей большую благодарность и признательность. Очень часто пишут: «Я русская, я не понимаю, о чём вы поёте, но меня пробирает». Люди поддерживают, восхищаются, радуются. Это так здорово.

Признаюсь, что несколько раз комментарии меня, взрослого мужчину, доводили до слёз. Трогательные сообщения приходят как из российских глубинок и центральных регионов, так и из дальних стран: Финляндии, Бразилии, Японии, Китая.

Как вы думаете, почему этно-музыка стала настолько популярной в последнее время?

Адель: На мой взгляд, это произошло, потому что люди немного устали. Устали от обыденной, понятной музыки, которой сейчас переполнены стриминги. Всегда же хочется чего-то нового, интересного и неизведанного, глотка свежего воздуха.

Ринат: Может быть, я грубо скажу, но есть такая штука, как стадное чувство. Срабатывает она таким образом: первые 10–15 комментариев в одном ключе написаны, а все последующие 150–200 их повторяют. Это связано, наверное, с психологией человека. Не секрет, что сейчас западноевропейская культура пробивается во все сферы жизни: стиль одежды, питание, манеры поведения. Как бы человек ни хотел проявлять свою идентичность, свой национальный язык, культуру, традиции, обычаи, веру и так далее, ему всё равно приходится подстраиваться под современные тенденции. И это людям мешает.

Здесь сработало что-то очень энергетически сильное, что заставило бурлить кровь всех. Вначале это подхватил тюркский мир: казахи, киргизы, узбеки и так далее. Они узнали родную речь, смыслы из своих легенд, начали писать комментарии, снимать видео. Пошёл тренд, к которому все стали с удовольствием подключаться: «Я татарка, и я не стесняюсь» и что-то похожее. То есть люди перестали стесняться своей идентичности и начали её активно проявлять. Это ярко выражено в нашем творчестве, но и в целом развитие этно-направления с этим связано. Какой-то коллектив становится популярным, и в людях просыпается их нутро.

Руслан: По сути, я согласен и с Адель, и с Ринатом. Пришло время, когда истоки пробиваются. Обратите внимание, насколько люди стали по-разному одеваться. Если буквально ещё 5–7 лет назад все одевались под копирку, то сейчас они стараются быть собой. И это интересно.

Я думаю, люди просто-напросто стали понимать. Они стали вспоминать рассказы бабушек, дедушек, смотреть свои фотографии, гордиться историей своей семьи. Пусть многое и позабыто, всё равно это внутри нас хранится. Как я считаю, люди обратили внимание в сторону этно-музыки, потому что именно там сконцентрированы смыслы и отражена душа разных народов. Хотите верьте, хотите нет, но песня Homay должна была родиться, чтобы люди просто задумались.

© Баир Мансорунов

Взгляд на современную музыкальную индустрию

У вас у каждого очень большой опыт в музыкальной индустрии, и у каждого он разный. Как вы думаете, какие сейчас существуют проблемы в российской музыкальной индустрии?

Руслан: Я частенько встречаюсь с тем, что нет определённой поддержки для молодых творцов. Сейчас легко можно купить гитару, микрофон, аудиокарту, потому что они недорого стоят, но проблема в другом. Звукорежиссура и аранжировка намного сложнее, чем кажутся. По нашим работам могу сказать, что все слышат лишь 50–60% того, что спрятано в аранжировке. Существует множество технических приёмов, которые музыку делают современной. Без образования и без потраченных десятков лет на изучение до этих секретов не так легко добраться.

Как преподаватель по диджеингу и продюсированию электронной музыки я вижу проблему в том, что сейчас много фейкового контента в соцсетях. Например, есть видео, приёмы из которых не работают в реальности, потому что звук в них подставной. Поэтому хотелось бы какой-то систематизации, чтобы у начинающих музыкантов был доступ к фундаментальной информации.

Адель: Мне кажется, что самая большая проблема — это однотипность треков. У кого-то песня залетела, и все пытаются повторить её успех. Думаю, именно это и создаёт музыкальные рамки, из-за которых всё в итоге становится одножанровым и одинаковым.

Ринат: Если смотреть со стороны государства, то я бы отметил, что все методики музыкального образования устарели. Студентам не очень интересно сидеть и слушать лекции, которые не менялись с советских времён. Концентрация внимания человека сократилась, сейчас она находится на уровне секундных рилсов. Чтобы привлечь интерес к музыке, нужно пересматривать всю систему. Образование в России на самом деле изначально было очень крутое. Просто сегодня оно по инерции катится. Рано или поздно этот локомотив остановится.

Планы на будущее

Вы скоро представите ваш дебютный альбом. Расскажите о нём подробнее, как он будет звучать? Те три трека, что вы уже выпустили, не похожи друг на друга.

Руслан: По сути, мы написали не просто альбом, а мюзикл. И, естественно, битва Урал-батыра с быком в тёмных землях не может звучать как прекрасная птица Хумай. Стилистически это всё по-разному подобрано, чтобы слушатели могли считывать основные смыслы. К тому же эта работа сделана так, чтобы ребята могли показать максимум своих вокальных данных. Альбом получился абсолютно разножанровым. Поверьте, мы вас удивим. И я думаю, что не раз.

Если заглянуть в будущее, где вы видите проект AY YOLA?

Руслан: Только время и люди, которые нас слушают, смогут определить наше место в будущем. Поэтому точно я не могу ответить. Мы предполагаем, Бог располагает.

Ринат: Я вообще по жизни мечтатель. Когда что-то сбывается один раз — это случайность. Когда второй, пятый, десятый — это уже закономерность. И ты уже знаешь, какие нужно предпринимать действия, чтобы это повторилось. Поэтому мечты у меня не раз воплощались в жизнь.

Я мечтаю, чтобы «Урал-батыр» стал большим комиксом по типу Marvel или DC, чтобы у нас были по нему полнометражные фильмы и мультфильмы, парк вроде Диснейленда, например Урал-ленд. Хочется, чтобы появилось множество туристических маршрутов, кафе, футболок, толстовок, творожков и так далее, связанных с эпосом. «Урал-батыр» может тащить всю нашу республику.

Сколько у нас есть сил, творчества и здоровья, мы будем этим заниматься. Я считаю, еще Бейонсе будет под Курай танцевать. У нас потенциала, идей, запала у каждого целый вагон, точно не на один альбом. Уже сейчас мы планируем снимать второй и третий клипы. Думаю, Майкла Джексона если не догоним, то перегоним точно.

Эксперты объяснили, как трек Homay башкирской группы AY YOLA попал в мировой чарт