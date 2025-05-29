Покойный Юрий Шатунов вернётся на сцену с помощью ИИ

Продюсер Степан Разин рассказал, что близкие покойного Юрия Шатунова, солиста группы «Ласковый май», готовят проект с использованием голограммы певца.

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Искусственный интеллект воссоздаст внешность Шатунова, а его голос будет воспроизводиться по записям. В будущем планируется проведение концертов в 3D-формате с помощью современных технологий, пояснил Разин изданию NEWS.ru.

«Убежден, что поклонникам понравится. Юру, думаю, долго будут вспоминать и любить. «Седую ночь», «Белые розы» на всех свадьбах поют, танцуют. Они вечные!» — поделился Степан Разин.

Голограммы артистов на сцене — явление не новое. Например, цифровые копии участников легендарной шведской группы ABBA успешно проверили серию концертов в Лондоне. В России же ранее создавали голограммы покойных Юрия Хоя, лидера «Сектора Газа», и Виктора Цоя из «Кино».

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