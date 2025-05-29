SEVENTEEN рассказали о будущем группы перед уходом в армию

K-pop-группа SEVENTEEN поделилась планами на время, когда девять из 13 участников коллектива будут проходить обязательную военную службу в Южной Корее. Те, кто не пойдёт в армию, сосредоточатся на сольных проектах. Групповая деятельность SEVENTEEN будет восстановлена, когда бойз-бэнд соберётся в полном составе.

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Уже двое из SEVENTEEN (Джонхан и Вону) проходят военную службу, остальные пока готовятся к этому. Только четверо участников не пойдут в армию: S.Coups освобождён из-за травмы, а The8, Джун и Джошуа не являются гражданами Южной Кореи. Они планируют «держаться вместе и сделать что-то замечательное для фанатов».

«Мы хотели бы показать нашу индивидуальность, личности и способности каждого из участников, чтобы, когда придёт время и мы снова соберёмся вместе как группа, проявить себя лучше как SEVENTEEN», — пояснил Хоши изданию The Hollywood Reporter.

Ранее SEVENTEEN отпраздновали десятилетие группы. В честь этого они выпустили альбом HAPPY BURSTDAY, сконцентрированный на сольных треках участников.

K-pop-группа SEVENTEEN анонсировала альбом Happy Burstday