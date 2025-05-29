Игорь Николаев раскрыл, что было самым большим наказанием для Кобзона

Композитор и певец Игорь Николаев рассказал, что Иосиф Кобзон чрезвычайно не любил петь под фонограмму.

© Соцсети Игоря Николаева, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

«Иосиф Давыдович Кобзон, царствие ему небесное, который всю жизнь работал живьём, говорил мне: ″Самое сложное для меня в жизни — это когда надо петь под фонограмму. Потому что невозможно чётко попасть самому в себя, взять дыхание, если песня записана давно″. Это было для него самым большим наказанием», — передают слова Николаева «7Дней».

Композитор вспомнил Кобзона в преддверии третьего выпуска музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь». В нём звёздной команде, куда входит и Игорь Николаев, нужно вычислить, кто из певцов поёт под фонограмму. Композитор заявил, что его стратегией будет смотреть на синхронизацию и волнение. По его мнению, «обманщика» может выдать излишне спокойное состояние.

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