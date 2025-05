Стадионный дебют ANNA ASTI и гости из-за рубежа: главные концерты июня

С наступлением июня многие концертные площадки начинают проводить мероприятия на открытом воздухе. Но и шоу на больших аренах никуда не уходят: в этом месяце ANNA ASTI представит свою первую стадионную программу в Москве и Санкт-Петербурге, а на сцене МТС Live Холл выступят сразу три зарубежных рэпера. «Рамблер» рассказывает об этих и других интересных концертах июня в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Сочи.

© Соцсети Басты, соцсети ANNA ASTI, ImagePressAgency/face to face/globallookpress.com, Рамблер

Москва

Ноггано: большой летний концерт

Где: VK Музыка Летом, концертный зал Atmosphere, Шмитовский пр-д, 32а, стр. 1.

Когда: 1 июня, 17:00.

Билеты: 2024–10 499 рублей.

Рэпер Василий Вакуленко начнёт лето временным превращением в Ноггано. Под этим псевдонимом артист выпускает более брутальные треки, часто на криминальную тематику. Выступление состоится на новой летней площадке VK Музыки, расположенной под открытым небом. В течение месяца здесь также запланированы концерты Icegergert, Toxi$, Лолиты и других артистов. Площадка будет открыта всё лето.

Polnalyubvi: большой концерт под открытым небом

Где: Зелёный театр на ВДНХ, пр-т Мира, 119, стр. 545.

Когда: 1 июня, 20:00.

Билеты: 2750–3150 рублей.

© Соцсети Polnalyubvi

Хорошо встретить лето также можно на концерте инди-артистки polnalyubvi на ВДНХ. Выступление пройдёт в Зелёном театре — открытой площадке, рассчитанной на 3000 человек. Большая часть билетов уже продана, но ещё можно приобрести места на дальних рядах. На концерте певица исполнит композиции с альбома «Прощай и люби меня», вышедшего в начале апреля, и старые хиты.

Offset, Lil Pimp, SmokePurrpp: три зарубежных рэпера на одной сцене

Где: МТС Live Холл, ш. Энтузиастов, 5, стр. 2.

Когда: 14 июня, 19:00.

Билеты: 5900–45 000 рублей.

Концерт американского рэпера Offset, изначально анонсированный на 14 апреля, наконец состоится 14 июня. Тогда же сообщалось, что специальным гостем шоу станет молодой хип-хоп-артист Toxi$, но теперь вместо него выступят два других зарубежных рэпера. Кроме Offset на сцену МТС Live Холл выйдут Lil Pimp и SmokePurrpp. Специальным гостем концерта также станет американский музыкант Ричи Уэсс.

Певица polnalyubvi выпустила рок-альбом «Прощай и люби меня»

Wildways: шоу на открытом воздухе

Где: МТС Live Лето, ул. Лужники, 24, стр. 3.

Когда: 21 июня, 20:00.

Билеты: 2800–8500 рублей.

© Соцсети Wildways

В этом июне рядом с московским стадионом «Лужники» во второй раз откроется площадка МТС Live Лето под открытым небом. В прошлом году здесь выступили инди-артистка Тося Чайкина, рэперы SQWOZ BAB, OG Buda и Toxis, а также рок-артисты Диана Арбенина и «Три дня дождя». Среди музыкантов, которые вернулись во второй год существования площадки, — брянская металкор-группа Wildways. В концертной программе обещают исполнить проверенные хиты и новые треки.

Санкт-Петербург

Выступление симфонического оркестра с дудуком

Где: Дворец Белосельских-Белозерских, Невский пр-т, 41.

Когда: 13 июня, 19:00.

Билеты: 1600–3200 рублей.

13 июня в концертном зале Дворца Белосельских-Белозерских на Невском проспекте состоится выступление камерного ансамбля Olympic Orchestra. Коллектив исполнит произведения из репертуара таких композиторов, как Альбинони, Бах, Рахманинов, и других. Специальным гостем концерта станет Арсен Костанян, владеющий мастерством игры на дудуке. Инструмент также называют армянской флейтой. По словам музыкантов, тёплое и глубокое звучание дудука освежает композиции, контрастируя с мощным потоком оркестровых инструментов.

ANNA ASTI: презентация альбома и новой концертной программы

Где: СКА Арена, пр-т Юрия Гагарина, 8.

Когда: 21 июня, 19:00.

Билеты: 3000–15 000 рублей.

© Соцсети ANNA ASTI

В конце мая поп-звезда ANNA ASTI выпустила новый альбом «Высшие силы» по названию одной из композиций, а теперь готовится представить его грандиозным шоу. По словам артистки, зрителей ждёт полноценная театральная постановка со спецэффектами и осмысленным балетом. Сама концертная программа будет называться «Царица» в честь одного из самых громких хитов ANNA ASTI.

Екатеринбург

Сольный концерт Юрия Николаенко

Где: МТС Live Холл, ЭКСПО-бульвар, 2.

Когда: 7 июня, 20:00.

Билеты: 2300–5000 рублей.

© Соцсети Юрия Николаенко

В этом июне в Екатеринбург вернётся артист Юрий Николаенко, выпускающий музыку под псевдонимом NЮ. Певец представит на сцене МТС Live Холл альбом «Когда мы были львами», вышедший в феврале, и уже полюбившиеся зрителям хиты. Согласно пресс-релизу, в программе также прозвучат песни Vesna305 — стороннего проекта Николаенко. Под этим псевдонимом музыкант выпускает менее серьёзные композиции.

КняZz: празднование юбилея группы

Где: МТС Live Холл, ЭКСПО-бульвар, 2.

Когда: 27 июня, 19:00.

Билеты: 2700–5000 рублей.

В этом году группа «КняZz», созданная Андреем Князевым после ухода из панк-коллектива «Король и шут», отмечает 15 лет со дня основания. В честь этого музыканты собрали программу, в которую вошли главные хиты прошлого и настоящего. Также коллектив обещает исполнить несколько песен из репертуара «КиШ». Видеосопровождение для концерта Князев отрисовывает сам: согласно пресс-релизу, персонажи его песен оживут на экранах в 3D-графике.

Новосибирск

Выступление барда Юлия Кима

Где: кабаре-кафе «Бродячая собака», ул. Каменская, 32.

Когда: 19 июня, 20:00.

Билеты: 1500–1600 рублей.

© DedaSasha/CC BY-SA 4.0

88-летний исполнитель авторской песни Юлий Ким посетит Новосибирск 19 июня. Обладатель премии Окуджавы выступит с программой «Любовь на все лады», в которую вошли известные бардовские композиции и произведения авторства самого Кима. Например, со сцены прозвучат песни «Губы окаянные», «Барон Жермон поехал на войну» и многие другие.

Хиты Linkin Park с симфоническим оркестром при свечах

Где: ДК Железнодорожников, ул. Челюскинцев, 11.

Когда: 29 июня, 18:00.

Билеты: 2300–5000 рублей.

В конце июня симфонический оркестр CAGMO (название переводится как «Музыкальный оркестр кино, аниме и видеоигр») представит в Новосибирске концертную программу на основе творчества ню-метал-группы Linkin Park. Среди песен, которые прозвучат в этот вечер, — What I’ve Done, Bleeding Out, Numb и многие другие. В состав оркестра входят фортепиано, барабаны, флейта и струнные инструменты.

Программа «Окно в русский рок»

Где: ГКЗ им. А.М. Каца Филармонии, Красный пр-т, 18/1.

Когда: 26 июня, 19:00.

Билеты: 500–1500 рублей.

В конце июня вокальный ансамбль Павла Шаромова и инструментальный ансамбль Liberamente вновь представят программу «Окно в русский рок». В неё вошли авторские переработки хитов русского рока — песен из репертуара «Чайфа», «Кино», «Алисы» и других коллективов. По словам организаторов, гостей концерта ждут яркие воспоминания о годах юности, во времена которой звучал «интеллектуальный, но доступный» русский рок.

Казань

Мелодии российского кино

Где: Татарская филармония им. Габдуллы Тукая, ул. Павлюхина, 73.

Когда: 2 июня, 18:30.

Билеты: 300–1500 рублей.

В первый понедельник июня на сцене Татарской филармонии выступит джазовый оркестр под руководством заслуженного артиста Республики Татарстан Сергея Васильева. Также на сцену выйдет вокалистка Аделя Музафарова. В концертную программу войдут композиции, звучавшие в российских фильмах разных лет. Особенностью концерта станет то, что знакомые песни зазвучат в джазовой обработке.

Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо»

Где: «Татнефть-арена», ул. Чистопольская, 42.

Когда: 19 июня, 19:00.

Билеты: 32 000–7400 рублей.

© Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Исполнительница народной музыки Надежда Кадышева, недавно обрётшая вирусную славу, выступит в Казани. Концертная программа называется «Плывёт веночек» — в честь популярного в TikTok хита. Билеты на танцпол уже раскуплены, но всё ещё есть возможность купить место на трибунах.

Интересные факты о Надежде Кадышевой: жизнь в интернате и родовое проклятие

Pharaoh: концерт в рамках турне «10:13»

Где: «Татнефть-арена», ул. Чистопольская, 42.

Когда: 21 июня, 20:00.

Билеты: 1500–6000 рублей.

В конце апреля музыкант Pharaoh, получивший известность благодаря хиту про «мёртвые найки», выпустил новый альбом «10:13». Название отсылает к Первому посланию к Коринфянам из Нового Завета: музыкант не раз признавался, что считает себя христианином. 19 июня артист отправится в небольшое турне в поддержку релиза: сначала выступит в Самаре, а 21 июня — в Казани. После двух шоу Pharaoh прервёт гастроли и вернётся к ним только в сентябре.

Сочи

Шоу-программа «Симфонические рок-хиты»

Где: Зимний театр, ул. Театральная, 2.

Когда: 27 июня, 19:00.

Билеты: 1500–5000 рублей.

© Europa Press/globallookpress.com

В конце июня жители и гости Сочи смогут попасть на выступление симфонического оркестра Театра музыки, драмы и комедии Новоуральска. Коллектив посетит южный город, чтобы представить программу «Симфонические рок-хиты». В неё вошли композиции отечественных и зарубежных коллективов: «Арии», «Смысловых галлюцинаций», Metallica, Deep Purple и других. Руководить оркестром будет дирижёр Иван Моисеев.

День рождения музыкального бара «Руки Вверх!» в компании 5sta Family

Где: бар «Руки Вверх!», ТРЦ «Мандарин», ул. Бестужева, 1/1.

Когда: 27 июня, 19:00.

Билеты: 2700–9500 рублей.

В тот же день сочинский филиал музыкального бара «Руки Вверх!», принадлежащего Сергею Жукову, отметит день рождения. Заведение работает уже почти два года. В честь красивой даты бар пригласил выступить 5Sta Family — поп-группу, выпустившую такие хиты, как «Я буду», «Тук-тук», и многие другие. Согласно пресс-релизу, гостей вечера ждут различные подарки, сюрпризы и фотозоны.