Юлия Пересильд заявила, что российскому кино не хватает музыкальных фильмов
Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд заявила, что отечественному кинематографу не хватает музыкальных фильмов. Актриса призналась, что очень увлечена идеей таких картин и развитием музыкального языка в российских лентах.
По мнению звезды «Вызова», отечественные музыкальные фильмы отличаются по своим жанровым особенностям от западных мюзиклов, хотя у нас и осваивают их отдельные элементы.
«Мне кажется, что у нас есть свой особенный жанр музыкального кино, и мне бы очень хотелось поработать в этом направлении, открыть его с разных сторон, исследовать и найти нашу нишу в этом жанре. Я замечаю, что подобные фильмы начинают появляться, но как человеку, который поёт, немного танцует и учился у мастера Олега Львовича Кудряшова, мне очень такого кино не хватает», — рассказала актриса в интервью ТАСС.
Юлия Пересильд также является лидером рок-группы «Мандрагора», которая активно работает над дебютным альбомом.
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