Майский «Музы Пульс»: тренд на добрую музыку и возвращение ANNA ASTI

В российских чартах лидирует уютная песня «Кухни», подбивающая на ностальгию по хрущёвкам и семейным посиделкам. Компанию ей составляет новый альбом ANNA ASTI «Высшие силы». За рубежом же всё ещё не могут отойти от кантри, поэтому этот жанр заполонил все верхние строчки топов. О главных музыкальных релизах и трендах мая читайте в культурно-аналитическом дайджесте «Музы Пульс».

© Соцсети группы «Бонд с кнопкой», соцсети ANNA ASTI, Laura Farr/globallookpress.com, Рамблер

Российские чарты

В мае лидером нескольких чартов стал трек «Кухни» от инди-рок-группы «Бонд с кнопкой». Он был выпущен ещё в феврале, но своего пика достиг только сейчас. За это можно сказать спасибо Басте, который похвалил эту песню в шоу «ЗАЦЕНИ МНЕ ТРЕК». Сингл и до этого долго гулял в сети, но после рекомендации рэпера резко стал подниматься в чартах.

Стремительный взлёт акустической рок-песни «Кухни» некоторые критики относят к новому тренду в российской инди-музыке. Музыкальный журналист Николай Овчинников в канале «Войс» дал ему название «Новые добрые». То есть это максимально уютная и поддерживающая музыка, в которой часто используются акустическое звучание и ностальгирующая лирика. К этому движению кроме «Бонда с кнопкой» также приписывают Рушану, «Сироткина» и даже «Дайте танк!».

Треки и жанры

ANNA ASTI — Преданный бывший

Sabi, Айгюн Кязымова — Я твой стресс (S.O.S. cover)

NЮ — Жить жизнь

Грязь, ЛСП — Расскажи мне о любви

Ramil’, RUBI — Куда летит время

Переходя к более привычным представителям чартов, стоит отметить громкое возвращение главной царицы российской эстрады ANNA ASTI. Она неожиданно объявила о выходе альбома «Высшие силы» в середине месяца и выпустила один за другим два сингла в его поддержку. В новом лонгплее она поменяла звучание, сделав акцент на своей хрупкости, а не на силе. Благодаря этому вся её пластинка получилась искренней и проникновенной. При этом она не забыла про свои фирменные клубные биты, которые добавляют композициям хитовости.

© Fenix Music

Уверенную позицию на первых строчках чартов также занимает трек «Я твой стресс», являющийся кавером на песню азербайджанской артистки Айгюн Кязымовой S.O.S. Выпустила его начинающая певица Sabi, для которой это всего лишь третий сингл. Подняться на верхушки топов ей помогли соцсети, ведь ещё зимой отрывок из трека завирусился в соцсетях. Его оценили по достоинству сильные и независимые женщины, которые зацепились за строчки в припеве: «Забила на стресс — я делаю лям. Ты пишешь мне хейт — я делаю два». Если Sabi будет продолжать в том же духе, то, весьма вероятно, у неё получится в дальнейшем укрепить свои позиции на музыкальной сцене. Уже сейчас её можно считать перспективным новичком.

Другие музыкальные новинки держались в чартах с переменным успехом. Например, трек «Куда летит время» от Ramil’ и RUBI , в котором есть и любовная тема, и эмоциональный мужской вокал, покрасовался в майских хит-парадах, но быстро сдал свои позиции. Похожая история у крайне продуктивного певца Юрия Николаенко, известного под псевдонимом NЮ. Его трек «Жить жизнь», в котором он чарует фанатов драматичной подачей и глубокой лирикой, тоже получил внимание, но высоких строчек не достиг. Хотя эти песни уже начинают постепенно опускаться в чартах, они смогли хотя бы ненадолго в них задержаться, что выглядит солидно на фоне других майских новинок.

Громких хип-хоп-релизов на удивление в мае было немного. Зато слушатели получили возможность поностальгировать по старым временам вместе с треком «Расскажи мне о любви». Изначально композиция была представлена в дебютном альбоме проекта «Грязь» в 2018 году. Тогда её сольно исполнил лидер коллектива Денис Астапов. В прошлом году в соцсетях стала распространяться демоверсия песни, в которой можно услышать голоса рэперов ЛСП и погибшего в 2017-м Ромы Англичанина. Только спустя несколько месяцев она официально вышла на стримингах. Эпоха «2к17» пока не отпускает слушателей, поэтому трек тепло приняли поклонники, которые в «Расскажи мне о любви» увидели «старого» ЛСП в его мрачном облике.

Зарубежные чарты

Спустя 13 недель в чарте Billboard Hot 100 наконец-то сменились лидеры. Вместо рэпера Кендрика Ламара и R&B-певицы SZA на первом месте теперь красуются Морган Уоллен и Тейт Макрей с треком What I Want. Это было весьма ожидаемо, если учитывать огромную любовь американцев к жанру кантри и к самому Уоллену. В мае он выпустил огромный альбом I’m The Problem, состоящий аж из 37 треков. Песня What I Want небеспричинно получила больше всего внимания слушателей, ведь она стала первой коллаборацией Уоллена с женщиной. Для молодой певицы Тейт Макрей этот трек тоже стал важной отметкой в карьере, ведь благодаря ему она впервые стала лидером Billboard Hot 100.

Треки и жанры

Morgan Wallen, Tate McRae — What I Want

Mariah The Scientist — Burning Blue

Sleep Token — Dangerous

Fuerza Regida — Marlboro Rojo

Jin — Don’t Say You Love Me

Латина — это ещё один жанр, который уже давно штурмует зарубежные чарты, но никак не приживается в российских. Мексиканская группа Fuerza Regida с 2023 года мелькает в Billboard Hot 100, постепенно поднимаясь всё выше и выше. В мае коллектив выпустил свой девятый студийный альбом под названием 111xpantia. Лучше всего из него себя показал бойкий трек Marlboro Rojo.

Неожиданные появления в чартах тоже есть. Среди них — R&B-певица Mariah The Scientist. Хотя она готовит к выпуску уже четвёртый свой студийник, впервые с сольным треком она завирусилась только сейчас. В песне Burning Blue артистка сделала уклон на ретро. А c помощью элегантных инструментальных партий и спокойного темпа она добивается сексуального звучания. Весьма вероятно, что Mariah The Scientist станет одним из открытий 2025 года, поэтому можно уже сейчас прислушиваться к её музыке.

© IMAGO/Gonzales Photo/Christian H/globallookpress.com

Получила свою долю славы и анонимная метал-группа Sleep Token. В мае коллектив выпустил первую пластинку после подписания контракта с крупным лейблом RCA Records. Лонгплей Even In Arcadia дебютировал с вершины главного альбомного чарта Billboard 200. Кроме этого несколько треков с лонгплея расположились в Billboard Hot 100. Для чартов, в которых доминируют поп и хип-хоп, появление в них тяжёлой музыки — необычное событие. Вероятно, на это повлиял тот факт, что в Even In Arcadia металисты заигрывают с разными жанрами, перемешивая рок с поп-музыкой, хип-хопом и даже электроникой. Уже стало известно, что новая пластинка Sleep Token стала самым продаваемым хард-рок-альбомом за последние два года. Многочисленные достижения лонгплея Even In Arcadia выводят Sleep Token на первый план и наделяют коллектив статусом главной метал-группы поколения.

Альбом группы Sleep Token установил несколько рекордов для рок-музыки

Не обошли стороной слушатели и новый мини-альбом Джина, участника крупнейшего на сегодня бойз-бэнда BTS. Это уже второй EP певца после того, как он вернулся из армии прошлым летом. Вместе с J-Hope он отлично справляется с задачей по поддержанию морального духа поклонников, которые считают дни до окончания военной службы остальных участников. Ждать им осталось недолго, ведь уже в июне BTS соберутся в полном составе. В сети ходят слухи, что, воссоединившись, группа начнёт работать над новым альбомом. С большой вероятностью эта пластинка всколыхнёт музыкальную индустрию, так как BTS не выпускали студийники уже почти пять лет.

Трендовая музыка

Die Antwoord — Baby’s On Fire

Basement Jaxx — Where’s Your Head At

Chris Brown, Usher, Rick Ross — New Flame (Instrumental Version)

passmurny — сердце

Uma2rman — В городе лето

В мае соцсети покорил мем с котом в капюшоне, который выдаёт эмоцию «о как». В таких видео российские пользователи вспоминали неожиданные ситуации, на которые нужно было как-то реагировать, но в голову приходило только «о как». Например, ты просишь у начальника повышения, угрожая увольнением, а он в ответ желает тебе удачи на новом рабочем месте. Одной из главных составляющих мема стала замедленная версия трека Baby’s On Fire (2012) от группы Die Antwoord. Кот в капюшоне в видео чаще всего появлялся на моменте Boom.

Если кто-то из россиян в мае хотел записать забавные видео о своём непростом характере, то, скорее всего, он выбирал мем с боксёром Пэдди Пимблеттом по прозвищу Пэдди Плохиш. В видео он смотрит безумным взглядом и подпевает песне Where’s Your Head At (2001) от электронного дуэта Basement Jaxx.

Очень простой тренд в соцсетях запустили под инструментальную версию трека New Flame (2014) от Криса Брауна, Usher и Рика Росса. Сначала эта музыка завирусилась в США, а после и в России. Под неё пользователи выкладывают видео, на которых несколько раз написана какая-то одна мотивирующая фраза, например: «Пришла идея — действуй сразу».

© Соцсети группы passmurny

Для трека «Сердце» (2020) от российской инди-группы passmurny пользователи придумали несколько трендов. В первом варианте герои видео размышляют о своих ролях в жизни других людей. Начинаются подобные ролики с фразы: «У меня обычное имя, но для кого-то я…». Дальше пользователи перечисляют, кто они для других, например первая любовь, случайный прохожий и так далее. Во втором случае люди просто расслабляют под этот звук глаза, чтобы показать, «через что они прошли».

Не пропустили в соцсетях и долгожданный приход тепла. Пользователи начали делиться видео, снятыми на улице, под песню «В городе лето» (2008) от поп-рок-группы Uma2rman.

***

В России лидером чартов стала инди-группа «Бонд с кнопкой», а за рубежом — кантри-певец Морган Уоллен. Хип-хоп в этом месяце неожиданно уступил свои позиции другим жанрам. Например, в Billboard Hot 100 попали несколько треков метал-группы Sleep Token и латинские композиции от коллектива Fuerza Regida.

