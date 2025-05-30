Валерий Леонтьев может снова выступить в России

Российский эстрадный исполнитель Валерий Леонтьев, завершивший карьеру из-за возраста, может вернуться на сцену. Об этом сообщил концертный директор Леонтьева Борис Чигирёв.

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По его словам, 76-летний артист «постарается» посетить музыкальный фестиваль «Новая волна». Мероприятие состоится в Казани с 21 по 26 августа этого года. Один из его организаторов — эстрадный композитор Игорь Крутой, друг Леонтьева.

Чигирёв подчеркнул, что посещение «Новой волны» входит в планы музыканта, но не стал вдаваться в подробности. Его цитирует «Абзац».

Леонтьев объявил о завершении музыкальной карьеры в марте 2024 года. До этого он пять лет не давал больших концертов, выступая только на частных мероприятиях. Артист всё же появлялся на шоу, связанных с Игорем Крутым. К примеру, в ноябре 2024-го Леонтьев выступил на юбилее композитора, исполнив песню «Занавес».

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