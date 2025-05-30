Надежда Кадышева признана самой упоминаемой артисткой мая

Анастасия Басина

Исполнительница народной музыки Надежда Кадышева стала самой часто обсуждаемой артисткой интернета за май. Артистка обошла по этому показателю певца Shaman, рэперов Басту и Егора Крида, а также поп-артисток Клаву Коку и Ольгу Бузову.

Надежда Кадышева признана самой упоминаемой артисткой мая
© Belkin Alexey/globallookpress.com

Среди тех, кого Кадышева оставила позади, — также её коллега по жанру Надежда Бабкина.

Количество публикаций про исполнительницу хита «Плывёт веночек» одновременно выросло в СМИ и авторских блогах. К такому выводу пришли аналитики новостного агрегатора «Яндекс Дзен» и соцсети «ВКонтакте». Они проанализировали не только различные публикации, но и комментарии к ним.

Рост популярности артистки был постепенным, сообщает «Газета». В марте количество упоминаний Кадышевой было на 50% меньше, а в апреле — на 32%.

Рост популярности артистки связан с тем, что её песни начали часто звучать в TikTok-роликах. По мнению экспертов, песни Кадышевой также навевают чувство ностальгии по временам, в которых интернет только развивался.

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