Надежда Кадышева признана самой упоминаемой артисткой мая

Исполнительница народной музыки Надежда Кадышева стала самой часто обсуждаемой артисткой интернета за май. Артистка обошла по этому показателю певца Shaman, рэперов Басту и Егора Крида, а также поп-артисток Клаву Коку и Ольгу Бузову.

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Среди тех, кого Кадышева оставила позади, — также её коллега по жанру Надежда Бабкина.

Количество публикаций про исполнительницу хита «Плывёт веночек» одновременно выросло в СМИ и авторских блогах. К такому выводу пришли аналитики новостного агрегатора «Яндекс Дзен» и соцсети «ВКонтакте». Они проанализировали не только различные публикации, но и комментарии к ним.

Рост популярности артистки был постепенным, сообщает «Газета». В марте количество упоминаний Кадышевой было на 50% меньше, а в апреле — на 32%.

Рост популярности артистки связан с тем, что её песни начали часто звучать в TikTok-роликах. По мнению экспертов, песни Кадышевой также навевают чувство ностальгии по временам, в которых интернет только развивался.

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