ANNA ASTI выпустила альбом «Высшие силы»: искренность под клубные биты

Одна из самых чартовых артисток современной российской музыки ANNA ASTI представила новый альбом под названием «Высшие силы». В него вошли девять треков, в которых певица не боится показать свою слабую сторону.

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В своём Telegram-канале ANNA ASTI поделилась мыслями о новом релизе: «Я много лет пряталась за образом, который был привычен публике. Сегодня мне важно быть честной».

В альбоме действительно есть непривычная для артистки демонстрация собственной уязвимости. Где-то она выражается в хрупком вокале, например в песне «Под палящим солнцем», а где-то — в мощной подаче, как в заглавном треке. Выбивается из этой картины «новой ANNA ASTI» только открывающая композиция «Преданный бывший», повторяющая формулу успеха «Царицы». В ней есть и мужчина, который сходит с ума от любви, и беспощадная героиня, которая остаётся к нему холодной. Ко всему этому подобраны клубные дип-хаус-биты, которые уже можно считать фирменной особенностью ANNA ASTI. С большой вероятностью, именно эта композиция будет красоваться выше всех в чартах.

Слабая сторона ANNA ASTI имеет полное право на существование. Как только певица взглянула на своё творчество под другим углом, в нём появились новые мелодические ходы, в которых артистка не ориентируется на тренды.

Что касается главной темы альбома, то ею стала привычная для ANNA ASTI грустная любовь. Хотя каждый трек и отличается от других сюжетно, в концепции целого альбома это может показаться однотипным. Но, вероятно, это никак не смутит поклонников, потому что эта тема всегда будет актуальной.

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