Главное в музыке за неделю: Юрий Шатунов вернётся с помощью ИИ, новый интерфейс Звука

Покойного Юрия Шатунова собираются вернуть на сцену как голограмму, стриминговый сервис Звук обновил дизайн, а фестиваль «Наши в городе» объявил крупного хедлайнера. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

© Evguenii Matveev/globallookpress.com, Рамблер

Новости недели

Юрий Шатунов вернётся на сцену с помощью ИИ

По данным продюсера Степана Разина, близкие покойного Юрия Шатунова планируют вернуть певца на сцену в качестве голограммы. Внешность солиста «Ласкового мая» будет воссоздана с помощью искусственного интеллекта. Будущие концерты будут проходить в 3D-формате и с использованием современных технологий.

Рок-фестиваль «Наши в городе» объявил первого хедлайнера

Музыкальный фестиваль «Наши в городе» анонсировал одного из хедлайнеров. Им стала группа Сергея Шнурова «Ленинград». Фестиваль пройдёт в Москве 26 и 27 июня. «Ленинград» выступят во второй день с двухчасовой программой, куда войдут лучшие хиты. Остальные артисты ещё не объявлены. Гостей фестиваля также ждут кинопоказы и активности для детей в парке «Москино».

Фадеев назвал самую яркую участницу Serebro

© Соцсети Максима Фадеева

Продюсер Максим Фадеев, создавший женскую поп-группу SEREBRO, рассказал, что из всех участниц коллектива он считает самой яркой Елену Темникову. Продюсер также отметил ответственность и трудолюбие Ольги Серябкиной. Обе артистки входили в оригинальный состав SEREBRO, который считается «золотым», в том числе и самим Фадеевым. В 2024 году продюсер перезапустил проект с новыми участницами после пятилетнего простоя.

Восемь проб: вспоминаем составы SEREBRO и что с ними стало

Татьяна Куртукова раскрыла своих фаворитов на звание «Прорыв года»

Фолк-поп-певица Татьяна Куртукова поделилась, кто из молодых и перспективных исполнителей заслуживает звания «Прорыв года» на церемонии Муз-ТВ. В официальной номинации фигурируют Mona, Bearwolf, Miravi, Минаева, «Комната культуры», трио nkeeei, Uniqe и Shilovets, Мераб Амзоев и сама Куртукова.

Певица выделила Валерию Василевскую, известную как Bearwolf, за умелое сочетание разных жанров. Куртукова также отметила башкирскую группу AY YOLA, хоть та и не номинирована в этом году. Заодно артистка поздравила Женю Трофимова и «Комнату культуры» с заслуженным успехом.

Церемония Муз-ТВ состоится 7 июня на Live Arena в Одинцове.

Простая русская девчонка: кто такая Татьяна Куртукова, ставшая открытием 2024 года

HiFi-стриминг Звук представил обновлённый дизайн сайта

HiFi-стриминг Звук обновил интерфейс сайта, который разрабатывался с помощью пользователей. Участники эксперимента с сентября тестировали новые инструменты и давали отзывы на них. Теперь портативный мини-плеер можно передвигать по экрану в удобное для вас место. Появилась функция, позволяющая раскрыть текст исполняемой песни, а из плеера можно перейти на волну рекомендаций по треку.

Пользователи также теперь могут выбирать из семи новых цветовых тем для всего сайта. Поиск стал доступен со всех страниц. На главной странице появились персональные рекомендации в виде подборок и волн. Обновился и детский раздел — теперь переключаться между ним и взрослым контентом стало проще.

Релиз недели

© Соцсети ANNA ASTI

ANNA ASTI — «Высшие силы»

Поп-певица ANNA ASTI в преддверии своих первых стадионных концертов в июне выпустила новый альбом. В нём в привычном для артистки стиле соседствуют танцевальные клубные биты, мощные припевы и лиричные тексты про любовь и отношения. Поклонники исполнительницы наверняка будут довольны этим узнаваемым звучанием.

Материал недели

«Ещё Бейонсе будет под курай танцевать»: интервью с группой AY YOLA

Башкирская этно-группа AY YOLA громко заявила о себе этой весной благодаря хиту Homay. «Рамблер» пообщался с музыкантами об их культуре и амбициозных мечтах построить свой «Урал-ленд».