Лучшие музыкальные новинки на русском: Мари Краймбрери, «Ария» и Дима Билан

Мари Краймбрери выпускает первый трек после того, как стала матерью. Легендарная группа «Ария» пытается разрубить гордиев узел. А Дима Билан представляет первую композицию со своего грядущего альбома. О самых интересных новинках российской музыки за прошедшую неделю читайте в подборке от редактора «Рамблера» Анастасии Шубиной.

© Roman Naumov/globallookpress.com, Александр Колпаков/CC BY-SA 3.0, соцсети Мари Краймбрери, Рамблер

Синглы

Мари Краймбрери — «Всё прошло»

Жанр: поп.

Меньше месяца назад Мари Краймбрери стала мамой, но перемены в личной жизни не коснулись её музыкальной продуктивности. В песне «Всё прошло» певица рефлексирует над своими изменениями. Как написала Краймбрери в соцсетях, она сочиняла этот трек «не 15 минут, не один день и не одну ночь», поэтому он охватывает разные этапы её жизни. По словам Краймбрери, эта песня научила её не оборачиваться назад. Для такого важного сингла артистка выбрала спокойное и простое звучание, дополненное эмоциональными вокальными партиями.

Дима Билан — «Пообещай»

Жанр: поп.

Совершенно неожиданно Дима Билан объявил о скором выходе своего 12-го студийного альбома Vector V, состоящего аж из 16 треков. Релиз пластинки намечен на 6 июня. Подробностями певец пока не особо делится, но у поклонников уже есть возможность хотя бы немного заглянуть в альбом, послушав трек «Пообещай». Песня посвящена ушедшей любви, поэтому драматичности в ней хоть отбавляй. Билан делает ставку на танцевальность, поэтому на протяжении всей композиции его мощный голос поддерживают клубные дип-хаус-биты.

«Братья Грим», Uma2rman — «Молоды»

Жанр: поп-рок.

© Соцсети Братьев Грим

Две группы, ставшие популярными в нулевые, решили объединиться, чтобы вызвать у своих поклонников слезу ностальгии. В новом жизнерадостном сингле они наслаждаются молодостью и беззаботностью. Стили «Братьев Грим» и Uma2rman изначально были очень похожи, поэтому в этой песне их голоса органично сочетаются, будто они всегда пели таким составом. Энергичности треку добавляют яркие партии электрогитар и синтезаторов, от которых так и веет старыми добрыми временами.

«Ария» — «Гордиев узел»

Жанр: рок.

Долгие гитарные соло, метафоричная лирика и мощный вокал — это всё о возвращении культовой рок-группы «Ария». Как коллектив отметил в обращении на своём сайте, идея их новой песни «Гордиев узел» появилась ещё в 2014 году. Трек мог войти в альбом «Через все времена» (2014), но в итоге группа отложила свои наработки. Выражение «разрубить гордиев узел» пришло из греческой мифологии. Оно означает решение какой-то сложной проблемы радикальным способом. Именно этот смысл группа обыгрывает в своём треке. Сингл войдёт в грядущий альбом «Арии», название которого они пока не раскрывают.

PHARAOH, Диана Арбенина — «Делай Что Можешь»

Жанр: хип-хоп.

Казалось бы, рэпер PHARAOH и рок-певица Диана Арбенина — это люди из разных миров, но иногда случаются и такие сбои в матрице. В их совместной песне «Делай Что Можешь» они решились мощно пройтись по музыкальной индустрии. Начинается трек со строчек из Евангелия, которые цитирует жена PHARAOH. Но возвышенное настроение быстро спадает, когда вступает сам рэпер, не стесняющийся агрессивных и едких выражений. Песня настолько рушит привычный ход вещей, что даже Арбенина подхватывает волну хип-хопа и зачитывает свой куплет.

Karna.val — «ты первый кто»

Жанр: поп.

© Соцсети Karna.val

Блогерша Валя Карнавал продолжает выпускать модную и прогрессивную поп-музыку. Чувствуя себя как рыба в воде в TikTok, она делает треки идеально подстраивающиеся под форматы коротких роликов. Её песня «ты первый кто» посвящена любви, в которой молодой человек не пытается очаровать возлюбленную и показывает свою реальную личность. Трек грамотно сделан по канонам современных хитов: с заедающим припевом и с использованием электронных битов.

Beautiful Boys — «Трамвай»

Жанр: инди-рок.

Группа Beautiful Boys, чей трек «Нежная любовь» недавно вирусился в соцсетях, продолжает свой путь городской романтики. Неспешное повествование и невесомые вокальные партии делают их новую песню «Трамвай» крайне интимной. Красота композиции кроется в инструментальных партиях, в которых есть место и гитаре, и фортепиано, и скрипке. На потенциальную хитовость намекают лёгкие напевы «ууу-ааа», которые надолго застревают в голове.

MATANYA — «Граница»

Жанр: фолк, электроника.

Певица MATANYA хоть и подключается к общему тренду на народную музыку, но делает это в своём мрачном и порой пугающем стиле. За спиной артистки корочки ГИТИСа и участие в проектах «Голос» и «Звезда». Благодаря своему сильному бэкграунду ей удаётся создавать сложную и многоплановую музыку. В её новой песне «Граница» выделяется вокальное многоголосие, которое зачарованно ведёт слушателей до самого конца. А электронные биты добавляют динамики.

ANIKV — bad romance

Жанр: поп.

© Соцсети ANIKV

В своём новом треке bad romance певица ANIKV рассуждает о любви, которая не приносит ничего хорошего, но при этом привлекает своей непостоянностью. Хоть эта тема не раз поднималась в российской поп-музыке, ANIKV удаётся привлечь к себе внимание за счёт многогранного звучания. Фирменные напевы и биты в песне постоянно удивляют своей сложностью, но не перегружают трек. К тому же в композиции чувствуется яркая танцевальная энергия, от которой так и веет мягкой сексуальностью.

«синдром главного героя» — «над пропастью во лжи»

Жанр: альтернативный рок.

Группа «синдром главного героя» из Екатеринбурга делает эмоциональную альтернативу. Их новая песня поражает неожиданными ходами, например голос вокалиста может моментально перейти из мощности в хрупкость. Основная тема композиции — это любовь, но она преподносится через некую вуаль образов, которыми наполнена лирика. Эмоционального пика трек достигает в припеве, где на слушателей обрушиваются инструменты и вокал.

Альбомы

«Маша и Медведи» — «МУЗЫКА»

Жанр: рок.

Легендарная группа «Маша и Медведи», которая уже больше 25 лет находится на российской рок-сцене, выпустила новый альбом с простым, но многообещающим названием «МУЗЫКА». Как обещает коллектив в пресс-релизе, это всего лишь первая часть их двойной пластинки. Она отличается танцевальностью и динамичностью с нотками жёсткого юмора и мрака. Во второй части группа сделает уклон в глубокие смыслы и арт-роковое звучание.

Альбом «МУЗЫКА», состоящий из семи треков, звучит одновременно винтажно и современно. А фирменный вокал лидера группы Марии Макаровой в этом лонгплее отличается игривостью и кокетливостью.

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