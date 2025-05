Лучшие зарубежные новинки недели: Майли Сайрус, Lorde, SEVENTEEN

Майли Сайрус выпустила амбициозную экспериментальную пластинку, а южнокорейский бойз-бэнд SEVENTEEN попрощался с поклонниками перед долгим перерывом. Lorde рассказала об изменениях в своём характере, а Эддисон Рей отказалась от любви во имя гламура. «Рамблер» рассказывает об этих и других интересных новинках зарубежной музыки за эту неделю.

Синглы

Lorde — Man Of The Year

Жанр: мягкая баллада с громкой кульминацией.

Новозеландская певица Lorde представила уже второй сингл в поддержку альбома Virgin, премьера которого намечена на 27 июня. В тихом треке артистка упивается переменчивостью своего настроения и радуется развитию новых сторон характера. Самая эмоциональная часть композиции — это финал, в котором минималистичные инструменты сменяются более взрывными. Структурно аранжировка напоминает путь, в конце которого Lorde становится новой и лучшей версией себя.

Вместе с премьерой трека Lorde опубликовала трек-лист грядущего альбома. Помимо уже выпущенных What Was That и Man Of The Year, в лонгплей войдут песни David, Broken Glass, Favourite Daughter и другие. Всего в Virgin будет 11 треков.

Addison Rae — Fame Is A Gun

Жанр: гламурный поп.

Молодая поп-артистка Эддисон Рей представила уже пятый трек в поддержку своего дебютного альбома, выходящего уже на следующей неделе. Аранжировка Fame Is A Gun сделана в привычном для певицы стиле: это минималистичный электропоп с кукольно-воздушным вокалом.

Рей рассуждает о том, что совмещать настоящую любовь и красивую жизнь невозможно — приходится выбрать что-то одно. Артистка склоняется к гламуру и богатству, хотя и признаёт ценность романтической близости. Обложка сингла с детским снимком самой Рей лишь подчёркивает, что нынешние слава и популярность всегда были её целью.

Ava Max — Lovin’ Myself

Жанр: сильный и независимый поп.

© Gregor Fischer/globallookpress.com

Самоуверенности Эддисон Рей вторит американская певица Эйва Макс. Её новый сингл Lovin’ Myself — это бодрый поп-гимн женской силе и высокой самооценке. В тексте артистка утверждает, что ей никто не нужен, так как никто не способен «любить её сильнее, чем она сама любит себя». И в звучании, и в посыле композиции чувствуется лёгкое влияние Леди Гаги и её хита Born This Way (2011).

Don Diablo & Nelly Furtado — Doing Nothin’

Жанр: танцевальный поп.

Два чартовых героя нулевых объединили усилия, чтобы записать беззаботный летний хит. Основу Doing Nothin’ составляет танцевальный бит, известный как «прямая бочка», а повторяющийся фортепианный мотив освежает трек. На протяжении всей композиции Нелли Фуртадо поёт о том счастливом состоянии, когда времени так много, что можно сколько угодно кружить вокруг автомобильной парковки в ожидании свободного места. Звучит как трек, без которого не должен обойтись ни один отпуск.

YUNGBLUD — Zombie

Жанр: меланхоличный рок.

Английский музыкант YUNGBLUD выпустил третий сингл в поддержку альбома Idols, премьера которого намечена на 20 июня. Zombie — это меланхоличная рок-баллада о том, как легко превратиться в напуганного человека после болезненного события. Доминик Харрисон (настоящее имя YUNGBLUD) написал эту песню после того, как его бабушка столкнулась с серьёзной травмой и «стала другим человеком». Музыкант писал композицию из «ощущения собственного уродства» и «желания закрыться от близких людей, чтобы не стать обузой».

Участие в записи трека принял Лондонский филармонический оркестр: благодаря его вкладу композиция звучит эмоциональнее и объёмнее.

Halestorm — Everest

Жанр: вдохновляющий хард-рок.

© Sven Mandel/CC BY-SA 4.0

Американская хард-рок-группа Halestorm выпустила титульный трек с нового альбома, премьера которого намечена на 8 августа. Для создания аранжировки коллектив обратился к металу старой школы: инструменты звучат немного старомодно, но это не минус. Текст пятиминутной композиции посвящён борьбе со страхами, которая сравнивается с восхождением на Эверест. Затянутые аранжировки отлично подчёркивают всю трудность положения, символизируя значимость каждого шага в борьбе за выживание — даже самого маленького.

Pendulum — Save The Cat

Жанр: электронный рок.

Австралийская электронная группа Pendulum поделилась ещё одним треком с первого лонгплея с 2010 года. Save The Cat — это мощная электронная композиция, призывающая «спасти котика». Под последним группа подразумевает слушателя, рекомендуя ему ничего не бояться, влюбиться и тем самым спасти свою душу. Помимо бодро заряженных инструментов, в аранжировке можно также услышать кошачье мяуканье.

Новый альбом Pendulum будет называться Inertia, а его релиз намечен на 21 августа. С 2023 года вышло уже 10 композиций, которые попадут в лонгплей, но шести другим ещё предстоит появиться.

BABYMETAL x Slaughter To Prevail — Song 3

Жанр: брутальный металкор.

Две самые мейнстримные металкор-группы своих стран записали яркую контрастную композицию. Название взято из считалки «раз-два-три», на повторении которой и построен весь трек. Милая девичья манера японской группы BABYMETAL забавно звучит наравне с жёсткой и брутальной подачей русскоязычного вокалиста Slaughter To Prevail Александра Шиколая. Его экстремальное соло на русском отлично разбавляет гладкий звук BABYMETAL, делая его объёмным и способным удивлять. Сам трек звучит как комичный, но вдохновляющий призыв к борьбе за свои идеалы.

Альбомы

Miley Cyrus — Something Beautiful

Жанр: многогранный поп о красоте жизни.

Для кого: для романтиков.

© Burt Harris/globallookpress.com

Вдохновившись концептуальным альбомом The Wall от Pink Floyd, поп-артистка Майли Сайрус решила записать нечто похожее. Так получился её девятый лонгплей Something Beautiful. Параллельно Сайрус сняла сопроводительный фильм, премьера которого состоится 6 июня.

Ключевая идея альбома — это поиск прекрасного в обыденном. Например, в удивительно жизнерадостной композиции End Of The World артистка призывает возлюбленного ловить момент, не замечая «падающих небес». В Every Girl You’ve Ever Loved Сайрус словно смотрится в зеркало и, перечисляя собственные достоинства, видит красоту в собственном существовании. Гостевая партия британской супермодели Наоми Кэмпбелл придаёт композиции женственности и стиля.

Хотя артистка настаивает на экспериментальной природе альбома, песни здесь звучат понятно, но интересно. Майли Сайрус в очередной раз демонстрирует, как пробовать новое.

SEVENTEEN — HAPPY BURSTDAY

Жанр: корейская поп-музыка.

Для кого: для поклонников нестареющих бойз-бэндов.

На этой неделе K-pop-группа SEVENTEEN отпраздновала десять лет со дня дебюта. В честь круглой даты коллектив представил пятый альбом HAPPY BURSTDAY. Название альбома собрано из слов «день рождения» и «взрыв» и согласно замыслу музыкантов символизирует взрывную энергетику их перерождения. В лонгплей вошло 16 треков, только три из которых коллектив записал совместными усилиями.

Подавляющая часть альбома отведена под сольные композиции каждого из 13 участников SEVENTEEN. Треки не связаны между собой, отлично демонстрируя сильные стороны отдельных музыкантов. К примеру, сольный трек Вону «99.9%» — это симпатичный джаз, а композиция Skyfall в исполнении The8 — уже дарк-поп. Доставшийся Сынквану Raindrops — это нежная баллада, а Shake It Off от Мингю — стильный хип-хоп. Логическая связь между композициями отсутствует, но жанровое разнообразие делает релиз ярче и интереснее.

В ближайшем будущем большинство участников SEVENTEEN отправится в армию, поэтому HAPPY BURSTDAY станет их последним крупным релизом перед перерывом. Четверо артистов, освобождённых от воинской обязанности, пообещали поклонникам «держаться вместе» и объявили о своём желании «сделать что-то замечательное для фанатов». Даже если SEVENTEEN сдержат слово, новый альбом наверняка облегчит боль поклонников от длительного отсутствия кумиров на сцене.

