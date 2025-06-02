Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова заявила о воссоединении с коллегой Леной Катиной

Певица Юлия Волкова опубликовала в своих соцсетях совместное фото с Леной Катиной, намекнув на воссоединение группы «Тату». «Путь длиною в жизнь… И снова мы идём одной дорогой, уверенно и только вперед», — написала артистка. Пост сопровождался кавером «Тату» на композицию «How Soon is Now?» из сериала «Зачарованные».

© Соцсети Лены Катиной, соцсети Юлии Волковой

Поп-певец Сергей Лазарев оставил под записью комментарий «давно пора».

«Тату» выступали вместе в 2022 году после девятилетнего перерыва, но тогда это преподносилось как разовая акция, а не воссоединение. В апреле 2024-го Лена Катина отмечала, что они с Волковой длительное время не общались из-за ссоры и усталости друг от друга. По признанию артистки, у них было разные мировосприятие, планы на будущее и подход к работе.

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