ANNA ASTI раскрыла, кого она считает артистом номер один

Поп-певица ANNA ASTI сказала, что считает Филиппа Киркорова артистом номер один. Исполнительница считает его гением и восхищается его сохранившимся запалом.

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«Когда он стоит на сцене, то переполнен восторгом, как маленький ребёнок, который впервые увидел новогоднюю елку, — заявила ANNA ASTI в интервью ROCKET MAG. — Я на сцене пятнадцать лет и уже, честно говоря, сильно устала. А у него была история и судьба посложнее, чем у меня».

При этом исполнительница призывает разделять певца и артиста. По её мнению, певцом номер один можно называть человека, который постоянно выпускает суперхиты, а таких на российской сцене нет.

Певицей номер один ANNA ASTI считает себя, а группой номер один — «Руки Вверх!». Также она выделила группу «Моя Мишель».

14 и 21 июня ANNA ASTI собирается дать свои первые стадионные концерты. По её признанию, в них будут элементы стендапа.

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