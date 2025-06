Дрейк получил 10-й бриллиантовый сертификат – больше всех в истории

Рэпер Дрейк получил свой 10 бриллиантовый сертификат от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). Артист становится обладателем бриллиантового сертификата, когда его релиз продаётся в 10 миллионов копий и более.

© Gonzales Photo/Lasse Lagoni/globallookpress.com

Последними треками из репертуара рэпера, которые получили бриллиантовую сертификацию, стали Hold On, We're Going Home и Best I Ever Had. Об этом сообщает Complex. Другие бриллиантовые релизы Дрейка — One Dance, God's Plan, Hotline Bling, Life Is Good с Future, Love Me с Lil Wayne, Sicko Mode с Трэвисом Скоттом и No Guidance с Крисом Брауном.

В будущем Дрейк может получить 11-ю награду за трек Nice For What, который на настоящий момент является 9-кратно платиновым.

Ближайшие преследователи Дрейка — это Гарт Брукс и Post Malone, у которых по девять бриллиантовых сертификатов.

