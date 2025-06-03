Эксперты рассказали, как долго продлится популярность Кадышевой

Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева собирается 20 июня 2026 года провести стадионный концерт в «Лужниках». Выступление может собрать до 80 тысяч зрителей. «Рамблер» узнал у музыкальных экспертов, как долго продлится вторая волна популярности Кадышевой и как ей не растерять внимание молодого поколения.

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С 2024 года в соцсетях активно вирусится композиция «Плывёт веночек» Надежды Кадышевой. Зумеров настолько зацепила 66-летняя певица, что они вмиг раскупают билеты на её концерты. Со стороны не всегда понятно, что движет молодёжью: ходят ли они на выступления артистки больше в шутку или искренне наслаждаются её творчеством. Музыкальный эксперт Рустам Киреев придерживается мнения, что если люди готовы платить, чтобы попасть на концерт, то они «однозначно делают это с удовольствием».

Журналист и музыкальный критик Игорь Цалер тоже полагает, что одно другому не мешает.

Естественно, сначала это прикол, связанный с детскими воспоминаниями. А потом многие ловят свою долю удовольствия, которой можно уже не стесняться. Кроме того, песни Надежды Кадышевой соответствуют тренду на интерес к русскому фольклору, но они существуют словно в параллельном мире, не смыкаясь с реальностью. Игорь Цалер журналист, музыкальный критик

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Культуролог и журналист, автор книги о русском шансоне «Ништяк, браток!» Наталья Хомякова считает, что ажиотаж вокруг Кадышевой — это, конечно, феномен, но во многом ожидаемый. Эксперт сравнивает его с популярностью Валерия Меладзе.

Те, кто любил творчество Кадышевой или Меладзе, продолжают любить. Те, кто рос под их песни и видел, как мама на домашнем празднике каблуками линолеум топчет, идут за ностальгией. А те, кто узнал об этих артистах сейчас, идут за приколом. И остаются с ним, кажется, навсегда. Наталья Хомякова культуролог, журналист, пиарщик

Что ждёт Надежду Кадышеву дальше

Эксперты разошлись в своих прогнозах, сколь долго продлится новоприобретённый успех Надежды Кадышевой. Рустам Киреев и Игорь Цалер полагают, что в скором времени интерес к певице пойдёт на спад, так как основанная на хайпе популярность не длится долго.

Артистке стоит поторопиться, чтобы получить максимум от внезапно свалившейся востребованности. Стадионные концерты — вполне обоснованное решение. Дальше интерес схлынет или перерастёт в нишевое увлечение. Игорь Цалер журналист, музыкальный критик

Наталья Хомякова, напротив, считает, что популярность Кадышевой ещё будет расти, потому что соцсети показывают, насколько яркая атмосфера у этих музыки и концертов. Там люди получают душевность и единение, которых многим не хватает.

Все эти рилсы «а что, если сорваться в Тюмень на концерт Кадышевой? делаем! (склейка) И ПЛЫВЕТ ВЕНОЧЕК!» Комик Дмитрий Журавлёв на концерте LAB в минувшие выходные просто разнёс «ВТБ-Арену» своим исполнением шлягера Кадышевой. Стиль не просто так называется народным, потому что народу он понятен и музыкально, и по тексту, и по атмосфере. Наталья Хомякова культуролог, журналист, пиарщик

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Как Кадышева может продлить успех

По просьбе «Рамблера» эксперты порассуждали, что помогло бы Надежде Кадышевой не растерять свою востребованность среди зумеров.

Возможно, стоит записать коллабу с какими-то молодыми артистами, которые на волне прямо сейчас, например с исполнительницами «Сигма Боя». Или сделать кросс-национальную историю с AY YOLA. Рустам Киреев музыкальный эксперт

Игорь Цалер считает, что Надежде Кадышевой стоит добавить своему образу самоиронии. Этому способствовали бы фиты с представителями хип-хопа или электроники, выступление на рейве или на рок-фестивале. Главное, по его мнению, «не пытаться изображать “свою” среди молодёжи, а быть яркой и странной по-своему, творить на своей волне».

Наталья Хомякова полагает, что продолжительность успеха будет зависеть от здоровья Кадышевой, а также — от смекалки её менеджмента.

Главное — не давать никаких интервью, не начинать «рубить бабло» на рекламе брендов, а оставаться просто певицей, к которой идут за музыкой. Риск разочаровать аудиторию очень высок. Чем больше мы будем рассуждать о ней как о феномене, а она сама не будет на этот счёт высказываться, тем выше вероятность, что будут выпускаться новые рилсы, а Лужники будут битком и люди счастливее. Наталья Хомякова культуролог, журналист, пиарщик

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