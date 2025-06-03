Пятикратный номинант «Грэмми» AKON впервые выступит в Сочи

Американский и сенегальский хип-хоп-, поп- и R’N’B-артист AKON выступит 8 августа 2025 года с большим live-шоу в Сочи в ЛД «Айсберг». Днём позже он даст концерт в Москве на «ЦСКА Арене».

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На обоих концертах AKON выступит в сопровождении больших музыкальных и танцевальных коллективов и диджея. Организаторы обещают красочное шоу с интересными решениями по свету, сообщается в пресс-релизе.

Запросы в райдере артиста скромные: натуральные чаи, фрукты, овощи и другие вегетарианские продукты. Предполагается, что AKON опробует русскую баню, топлёную «по-чёрному» с веником, с видом на Кавказские горы.

На шоу исполнителя в Москве уже распроданы 95% билетов. «Такой ажиотаж наша команда связывает прежде всего с тем, что AKON — легенда, без преувеличения, — комментирует генеральный директор SAY Agency Анна Субченко. — Он известен по всему миру с начала 2000-х, а несколько десятков хитов и миллиарды просмотров видео есть далеко не у каждой звезды. Во-вторых, конечно, наш зритель давно ждал разнообразия в шоу и визитов иностранных артистов».

AKON пять раз номинировался на премию «Грэмми» и сотрудничал с такими артистами, как Мадонна, Майкл Джексон, Снуп Догг, и многими другими.

Пятикратный номинант «Грэмми» AKON выступит в Москве