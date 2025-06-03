Квартет Игоря Бутмана начал европейские гастроли концертом в Риме

Квартет народного артиста РФ Игоря Бутмана дал концерт в Русском доме в Риме. За этим последуют выступления в Женеве и Париже в рамках европейского тура коллектива.

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Выступление известного джазового саксофониста было приурочено к предстоящему Дню России. Слушатели с энтузиазмом встретили программу, куда вошли джазовые стандарты и аранжировки известных в России песен, сообщает ТАСС.

«Прекрасная публика, отличный приём, мы должны показывать весь сектор нашей культуры», — заявил Бутман. По словам артиста, джаз — это культура соединения и смешения, куда каждый привносит нечто своё и новое.

В 2025 году у Бутмана в планах концерты в Таиланде, Китае, Индии, Бразилии, Бахрейне и Омане.

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