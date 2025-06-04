Стало известно, кто сыграет Басту в его мюзикле «Любовь без памяти»

В труппу мюзикла «Любовь без памяти» вошли 39 артистов. Их отобрали из 1000 претендентов со всей страны в результате вокального, хореографического и актёрского конкурсов. В кастинге даже поучаствовал известный актёр Сергей Бурунов.

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Прототипами главных героев стали Василий Вакуленко, он же Баста, и его жена Елена. В мюзикле их зовут Саша и Катя, их роли исполнили актёры театра и кино. В образе Басты предстанут Егор Попов (фильм «Оффлайн»), Михаил Пятикопов (мюзикл «Кабаре»), Артемий Соколов-Савостьянов (мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой»). Катю сыграют Наталья Инькова (мюзикл «Стиляги»), Надежда Мисякова (мюзикл «Летучий корабль») и Дарьяна Коровашкова («Дама пик»).

«Актёры — участники кастинга — великолепные, талантливые, молодые, замечательные ребята, — считает музыкальный продюсер постановки Василий Вакуленко. — В исполнителях главных ролей самое важное — энергетика. Мне очень понравилось, как звучат мои песни в исполнении ребят, они живые, эмоциональные». Его слова приводятся в пресс-релизе.

В мюзикле также сыграют Софико Кардава (мюзикл «Онегин»), Ангелина Смольянинова (мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой»), лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Юлия Дякина (рок-опера «Орфей & Эвридика»), Александр Коркунов (фильм «В двух шагах от счастья») и другие.

«Мы думали, что основной сложностью станет поиск главного героя, но на этом кастинге — у меня впервые в жизни такое! — гораздо сложнее было с девушками, — поделился трёхкратный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» режиссёр Алексей Франдетти. — В итоге мы собрали прекрасных молодых артистов, для некоторых “Любовь без памяти” станет первой ролью, дебютом. Нам бы хотелось, чтобы этот спектакль зажёг новые имена, новых артистов, дал им путёвку в жизнь».

На кастинг также пришёл Сергей Бурунов и исполнил песню Басты «Моя игра». При этом актёр признал, что ему не хватает вокального мастерства. В итоге Бурунов настолько впечатлил Франдетти и Басту, что они пообещали ему придумать отдельную роль, где не потребуется петь.

Премьера мюзикла по мотивам жизни Басты состоится 5 октября в «Вегас Сити Холле». В постановке прозвучат как новые песни, так и старые композиции Басты и Ноггано.

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