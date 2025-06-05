Главные музыкальные фестивали июня: от Пикника «Афиши» до «Дикой Мяты»

В Москве и Нижнем Новгороде стартуют длительные фестивали классической музыки, Пикник «Афиши» возвращается в Коломенское, а в Екатеринбурге пройдёт больше сотни бесплатных концертов за одну ночь. «Рамблер» рассказывает о самых интересных музыкальных фестивалях июня.

© Страница пикника «Афиши x Сбер» в VK; Рамблер

Летний музыкальный фестиваль в «Зарядье»

© Страница концертного зала «Зарядье» в VK

Где: г. Москва, ул. Варварка, 6, стр. 1, концертный зал «Зарядье».

Когда: 2 июня — 6 июля 2025 года.

Жанры: классика, опера, этно, детская музыка.

Билеты: 300–15 000 рублей.

Кто выступит: ансамбль солистов оркестра «Виртуозы Москвы», оперный певец Ильдар Абдразаков, дирижёр Валерий Гергиев, Хор Сретенского монастыря, Московский государственный оркестр и многие другие.

2 июня в московском парке «Зарядье» стартовал третий летний фестиваль. Программа расписана вплоть до 6 июля: в неё вошли концерты классической музыки, оперные постановки, образовательные лекции и мероприятия для детей.

Как сообщила «Рамблеру» сотрудница пресс-службы парка «Зарядье» Анастасия Баранова, фестивальная программа этого года наполнена разножанровыми событиями. Среди них — масштабная оперная постановка «Борис Годунов» Мусоргского 6 и 8 июня, а также оперы «Травиата» Верди 26 июня и «Царская невеста» Римского-Корсакова 5 июля. К 185-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского в «Зарядье» исполнят цикл всех его симфоний.

Среди классической программы этого года особенно выделяется концерт «Памяти сердца», который состоится 21 июня. В программу этого вечера войдут произведения военных лет. Их инструментальные версии исполнит Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Билеты на концерты можно приобрести по Пушкинской карте. Цены варьируются в зависимости от масштабности мероприятия и размеров зала. К примеру, минимальная стоимость билета на оперу «Борис Годунов» с участием Ильдара Абдразакова — 6000 рублей. В то же время посещение мультимедийного концерта «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» может обойтись всего в 300 рублей.

«Музыка над Волгой» в Нижнем Новгороде

© WildPea/CC0

Александровский сад в Нижнем Новгороде

Где: г. Нижний Новгород, Александровский сад, летняя эстрада «Ракушка».

Когда: 8 июня — 20 июля, концерты проходят каждое воскресенье в 18:00.

Жанры: классическая музыка.

Билеты: доступны по предварительной регистрации.

Кто выступит: кларнетист Лев Журавский, трубач Александр Рублёв, пианист Валентин Малинин, скрипачка Анна Савкина и другие.

В этом июне в Нижнем Новгороде в четвёртый раз пройдёт музыкальный фестиваль «Музыка над Волгой». Вечером каждого воскресенья на летней сцене «Ракушка» будут выступать оркестры и отдельные музыканты, которые исполнят произведения современных и классических композиторов. Выступление 15 июня состоится в Кремлёвском концертном зале.

Открытие фестиваля состоится 8 июня. В программе — произведения из репертуара Петра Чайковского, Арама Хачатуряна и Жан-Батиста Арбана. Через неделю на сцене Кремлёвского концертного зала вновь обратятся к наследию Чайковского: пианист Валентин Малинин, виолончелистка Мария Зайцева и оркестр под руководством Арифа Дадашева исполнят фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и других.

Также в рамках фестиваля различные артисты сыграют произведения Николая Римского-Корсакова, Максима Дунаевского, Дмитрия Шостаковича и других композиторов. Особого внимания заслуживает концерт, приуроченный к 80-летнему юбилею Победы: он состоится 22 июня. В его программу вошли произведения военных лет — «Прощание славянки», «Осенний вальс», «На сопках Маньчжурии» и другие.

Попасть на мероприятия «Музыки над Волгой» можно по предварительной регистрации. Она открывается за неделю до каждого события. Последний концерт в рамках фестиваля состоится 20 июля.

«Это лето» в Нижнем Новгороде

© Страница фестиваля «Это лето» в VK

Где: г. Нижний Новгород, Александровский сад, летняя сцена «Ракушка».

Когда: 14–15 июня, 15:00–22:30.

Жанры: инди.

Билеты: 4000–6000 рублей.

Кто выступит: Сироткин, Zoloto, The Hatters, Soltwine, Рушана и другие.

Фестиваль «Это лето», успешно состоявшийся в Москве, также пройдёт в Нижнем Новгороде. За два дня на летней сцене «Ракушка» пройдут концерты инди-коллективов «Сироткин» и Zoloto, а также исполнителей Soltwine, Рушаны и других. По словам организаторов, они хотели создать «более камерную атмосферу», чтобы гости могли «глубже окунуться в творчество каждого артиста».

Попасть на фестиваль можно с 15:00. До начала музыкальной программы гости могут заняться спортом, посетить мастер-классы или пройтись по маркету. Расписание и подробности будут раскрыты ближе к дате проведения фестиваля.

Билеты на оба дня приобретаются по отдельности. Чтобы попасть на фестиваль в субботу, нужно заплатить 6000 рублей. Билет на воскресную программу дешевле: 4000 рублей. Дети в возрасте до 12 лет могут пройти на территорию фестиваля бесплатно в сопровождении взрослых.

«Дикая Мята»: ежегодный фестиваль на открытом воздухе

© mintmusic.ru

Где: Тульская обл., с. Бунырёво.

Когда: 13–15 июня.

Жанры: инди, поп, электроника.

Билеты: 4000–20 000 рублей.

Кто выступит: «Ария», The Hatters, Zoloto, «Бонд с кнопкой», «Хлеб», Jane Air, Stigmata, PALC, Zoloto, «Три дня дождя» и другие.

В выходные с 13 по 15 июня в селе Бунырёво состоится ежегодный фестиваль «Дикая Мята». В этом году выступления пройдут на семи различных сценах, в том числе на детской. Среди хедлайнеров — метал-группа «Ария», в этом году отмечающая сорокалетие творческой деятельности, молодая рок-группа «Три дня дождя» и The Hatters, которые триумфально выступят в последний день фестиваля.

Первые концерты «Дикой Мяты» начнутся 13 июня в 15:00. Последний состоится в 20:00 в воскресенье. Добраться до фестиваля можно на специальном рейсовом автобусе: билет на него стоит 1350 рублей. Организаторы рекомендуют приобретать их заранее, так как их быстро раскупают.

Билеты делятся на несколько категорий: взрослый, детский и парковочный. За 2000 рублей можно припарковать мотоцикл, за 3500 — легковой автомобиль, а за 4500 — крупногабаритный транспорт. Билет для прохода на территорию самого фестиваля приобретается отдельно. Можно приобрести абонемент, в том числе парный или семейный, и отдельные билеты на один день.

Место под палатку покупается отдельно и стоит 4000 рублей.

В неделю фестиваля, начиная с 9 июня, все цены возрастут.

Пикник «Афиши x Сбер» в Москве

© Страница пикника «Афиши x Сбер» в VK

Где: г. Москва, музей-заповедник «Коломенское».

Когда: 21 июня, 14:00–23:00.

Жанры: поп-музыка, рэп.

Билеты: 1000–20 000 рублей.

Кто выступит: UMA2RMAN, «Руки Вверх!», «Моя Мишель», «Сироткин», CREAM SODA и другие.

Музыкальный фестиваль Пикник «Афиши» пройдёт во второй раз после пятилетнего перерыва. В этом году мероприятие вернётся на «историческую родину»: в музей-заповедник «Коломенское». Именно здесь «Пикник» проходил с 2007 по 2019 год.

В музыкальной программе «Пикника» — как хорошо известные, так и набирающие обороты артисты. На главной сцене выступят «Руки Вверх!», UMA2RMAN, инди-коллектив «Сироткин», CREAM SODA и другие артисты. На отдельной площадке HiFi-стриминга Звук свои концерты отыграют инди-музыканты Лиза Громова и Петар Мартич, а также рэперы Gone.Fludd и Mnogoznaal.

Гостей фестиваля также ждёт развлекательная программа. В Москве можно будет посетить чайную церемонию и сеанс тайского спа, сходить на бесплатную тренировку по сайклу (езда на тренажёрах, напоминающих велосипеды) и даже сделать специальную «фестивальную укладку» на волосах. Для детей будут созданы отдельные развлекательные зоны с мастер-классами, кинопоказами и творческими мастерскими.

Сейчас идёт продажа билетов в трёх категориях. Дешевле всего стоят билеты для детей от 7 до 11 лет — 1000 рублей. Всем, кто старше 12, придётся заплатить 4000 рублей за вход в любое время и возможность попасть на любое мероприятие в рамках фестиваля. Дороже всего — билеты категории VIP. Заплатив 20 000 рублей, вы получаете право войти на территорию без очереди и доступ в особые зоны. Их преимущества — улучшенный вид на сцену, а также расширенное меню. Дети до 7 лет могут пройти на фестиваль бесплатно в сопровождении взрослого.

В августе Пикник «Афиши» также пройдёт в Санкт-Петербурге.

«К-30» в Санкт-Петербурге

© Страница K-30 в VK

Где: Санкт-Петербург, четыре разные площадки.

Когда: 26–29 июня.

Жанры: поп, рэп, электронная музыка.

Билеты: 1200–7500 рублей.

Кто выступит: Антон Беляев & Therr Maltz, МС Сенечка, Кассета, Директор всего и другие артисты.

В конце июня в Санкт-Петербурге в пятый раз пройдёт фестиваль «Планета К-30». В этом году тема мероприятия — «Магия своими руками». По словам организаторов, концепция раскроется в любви к летнему Петербургу и его локальной культуре. Фестиваль станет местом, на котором произойдут «громкие лайвы и неожиданные кроссоверы».

Главная гордость «К-30» в этом году — это новая площадка. Основная программа фестиваля состоится на трёх сценах «Мануфактуры 10|12», расположенной на Синопской набережной. Ранее здесь располагалась ткацкая фабрика. Теперь это общественное пространство, которое превратится в «многослойный культурный квартал». По словам организаторов, в этом месте сочетаются «двор, романтика индустриального прошлого и настоящее».

Фестиваль станет первым, но не последним событием на его территории. Также «К-30» задействует сельский паб «Комарово», круизный лайнер by Kuznyahouse и остров «Новая Голландия». На всех трёх локациях будут проходить музыкальные мероприятия: концерты, прослушивания виниловых пластинок и диджейские сеты.

Посетители фестиваля могут приобрести билет на отдельные мероприятия или на два дня. Билет второй категории даёт право прохода на площадку «Мануфактура 10|12», но не на события на других локациях.

Ural Music Night: бесплатный ночной фестиваль в Екатеринбурге

© Страница фестиваля Ural Music Night в VK

Где: г. Екатеринбург, разные площадки.

Когда: ночь с 27 на 28 июня.

Жанры: хип-хоп, инди, фолк, электроника.

Билеты: вход на площадки фестиваля бесплатный.

Кто выступит: Вячеслав Малежик, Ay Yola, АК-47, Niletto и другие артисты.

27 июня в Екатеринбурге в 11-й раз пройдёт Ural Music Night — крупный музыкальный фестиваль с бесплатным входом. В этом году он задействует больше 110 площадок, в том числе ночные клубы, скверы, театры, рестораны и музеи. Список выступающих оглашается постепенно, но уже известно, что в эту ночь выступят поп-артист Niletto, фолк-группа Ay Yola, советский музыкант Вячеслав Малежик и рэп-коллектив «АК-47».

Генеральный директор фестиваля Евгений Горенбург в беседе с «Рамблером» обратил особое внимание, что в этом году в программе появятся концерты классической музыки.

Государственный симфонический оркестр Челябинской области приедет с двумя программами. Одна посвящена творчеству Анатолия Лядова — в 2025 году исполняется 170 лет с его дня рождения. Вторая программа посвящена музыке авангарда ХХ века. Один из самых самобытных коллективов страны, «Другой оркестр», представит программу «По волне моей памяти», посвящённую 85-летнему юбилею российского композитора Давида Тухманова и выходу лучшего альбома советской популярной музыки с одноимённым названием.

Горенбург также отметил, что одна из сцен будет целиком посвящена празднованию 80-летия Победы. На ней выступят известные актёры Александр Устюгов, Сергей Холмогоров и Иван Соловьев, а также группа «Запрещённые барабанщики». Организатор подчеркнул, что гостей фестиваля ждут сюрпризы, которые раскроются в последний момент.

«РокАномалия»: самый большой рок-фестиваль в Прикамье

© Страница фестиваля «РокАномалия» в VK

Где: Пермский край, г. Кунгур, с. Плеханово.

Когда: 27–29 июня, с 12:00 по 22:00.

Жанры: рок, метал.

Билеты: 2916 рублей.

Кто выступит: «Слот», «План Ломоносова», «Другие миры», Sellout, трибьют-коллективы и прочие.

В последние выходные июня неподалёку от города Кунгура в Пермском крае в третий раз пройдёт ежегодный фестиваль «РокАномалия». На его музыкальной сцене в разные дни в качестве хедлайнеров выступят метал-группа «Слот» и панк-коллектив «План Ломоносова». Отдельного внимания стоят трибьюты: это концерты, посвящённые творчеству какого-либо коллектива или артиста. На фестивале можно будет услышать живое исполнение музыки Slipknot, AC/DC, Metallica, Linkin Park, «Короля и Шута» и ряда других коллективов.

Помимо музыкальной программы, на фестивале пройдут тест-драйвы мотоциклов, «автобои без правил» и розыгрыш подарков от партнёров.

Приобретённый билет даёт право пройти на территорию фестиваля неограниченное количество раз, а также разместить палатку. Парковочное место под машину приобретается отдельно за 1620 рублей. Посетить фестиваль на автомобиле с прицепом дороже: место будет стоить 2160 рублей. Таких билетов осталось совсем немного.

Дети в возрасте до 12 лет могут пройти на территорию фестиваля бесплатно. Организаторы фестиваля особо подчеркнули, что билетов только на один день не существует.

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