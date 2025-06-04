Солист ABBA пишет мюзикл с помощью ИИ

80-летний участник и композитор группы ABBA Бьорн Ульвеус работает над театральным мюзиклом с помощью искусственного интеллекта. Об этом певец рассказал, выступая на фестивале SXSW в Лондоне.

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Многие артисты видят в нейросетях творческую угрозу, но не Ульвеус. «Это фантастика. Это такой замечательный инструмент, — с энтузиазмом говорит он. — Это как будто в комнате есть ещё один автор песен с огромным набором референсов. Это действительно расширение вашего разума. У нас есть доступ к вещам, о которых мы раньше не думали».

При этом Ульвеус признаёт, что новые технологии пока плохо справляются с написанием песни целиком, а также плохо сочиняют тексты песен. В то же время ИИ помогает ему преодолевать творческие блоки. Когда певец застревает на написании песни, он закидывает её слова в нейросеть. «Вы можете спросить у неё, как можно расширить этот кусок? В какую сторону можно двигаться дальше? Обычно ИИ предлагает всякий мусор, но иногда в нём есть нечто, что даёт вам другую идею», — отмечает Ульвеус.

Для Ульвеуса это новый эксперимент по расширению музыкальных границ, сообщает Variety. Ранее ABBA запустили успешное шоу своих голограмм под названием Voyage.

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