Татьяна Куртукова и другие звёзды выступят на московском выпускном на ВДНХ

Татьяна Куртукова, Shaman, Mona, Юля Гаврилина, Amirchik, а также группы Dabro, Hatters и Gayazov$ Brother$ и другие популярные артисты выступят для московских выпускников. Концерты на музыкальной сцене будут сопровождаться технологичными эффектами. Мероприятие впервые состоится на ВДНХ в ночь с 27 на 28 июня.

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Традиционно московский выпускной проходит в парке Горького, но в этом году там проводится глобальная реконструкция.

Ожидается, что гостями праздника станут более 45 тысяч школьников, родителей и педагогов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Всего на выпускном будет более 15 площадок: сцены для караоке и диджеинга, иммерсивное шоу, танцевальный батл, «Музыкальный оазис» с классикой и другие. Дискотека на ВДНХ будет продолжаться до 6 утра.

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