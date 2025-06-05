Знаменитый композитор раскрыл, почему современная музыка России не развивается

Композитор, пианист и Народный артист Российской Федерации Максим Дунаевский заявил, что современная музыка России не развивается без обмена опыта с западными артистами. Музыкант рассказал об этом в шоу «Откройте, Давид».

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По мнению Дунаевского, искусству нужно быть интернациональным, чтобы стать действительно национальным. Даже в советское время в страну приезжали театры из Франции и Англии, а сейчас этот культурный обмен утрачен. Это ведёт к отсутствию конкуренции, считает композитор.

«Вы приходите на стадион, вся та же публика — тёти Мани, дяди Вани. Им нужна музыка попроще, попримитивнее, поэтому появляется Стас Михайлов. Всё это примитивно и не пахнет искусством. На уровне ресторана», — отметил Дунаевский.

Максим Дунаевский написал музыку более чем к 60 фильмам.

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