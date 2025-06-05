В российский прокат выйдет документальный фильм о Джоне Ленноне

9 октября в российский прокат выйдет документалка «Неизвестный Джон Леннон» об участнике группы The Beatles. Премьера состоится в 85-летие со дня рождения артиста. Картина посвящена последним десяти годам жизни музыканта. Об этом сообщается в соцсетях кинопрокатчика World Pictures.

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Документальный фильм поведает о неизвестных фактах из жизни Леннона, опираясь на рассказы его коллег, друзей и журналистов. Зрителей также ждут архивные кадры и впервые опубликованные материалы.

Джон Леннон скончался в 1980 году, его застрелил бывший фанат битлов Марк Чепмен.

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