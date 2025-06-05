Концерт квартета Игоря Бутмана в Женеве собрал более 200 зрителей

В Женеве 4 июня состоялся концерт известного джазового саксофониста Игоря Бутмана. Мероприятие собрало более 200 человек. Оно было приурочено ко Дню русского языка, отмечаемому 6 июня.

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Концерт прошёл в постоянном представительстве России при ООН в Женеве, сообщает ТАСС. Выступление посетили представители 20 стран и международных организаций, в том числе из Китая, Венесуэлы, Объединённых Арабских Эмиратов и других.

Народный артист Российской Федерации Игорь Бутман выразил мнение, что европейское турне квартета призвано показать «мощь русской культуры» и поддержать «высокий уровень культурного обмена», а также дать возможности перспективным музыкантам.

Первый концерт тура прошёл в Русском доме в Риме. 6 июня квартет Бутмана выступит в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Квартет Игоря Бутмана начал европейские гастроли концертом в Риме