Новая музыка на русском: Стас Пьеха уходит в метал, «Агата Кристи» — в астрологию

Поп-певец Стас Пьеха решил попробовать себя в новом жанре, а культовая рок-группа «Агата Кристи» взяла в основу нового трека астрологическую концепцию. Об этих и других музыкальных релизах прошедшей недели читайте в подборке от редактора «Рамблера» Анастасии Шубиной.

© Ilya Moskovets/globallookpress.com

Синглы

Женя Трофимов, «Комната культуры», Баста — «Поезда»

Жанр: рок, хип-хоп.

В прошлом году в соцсетях было не укрыться от трека «Поезда», прославившего Женю Трофимова и его группу «Комната культуры». Чтобы напомнить о существовании этого хита, музыканты выпустили новую версию песни с участием Басты. Как написал рэпер в своих соцсетях, «Поезда» зацепили его «своей искренностью и тёплым звучанием». Видимо, трек очень вдохновил Басту, ведь для нового варианта он не поскупился и сочинил аж два куплета. Из-за этого пришлось значительно сократить партии Жени Трофимова, но на насыщенности композиции это никак не сказалось. Так как ностальгия близка и «Комнате культуры», и Басте, их голоса удачно сплелись в одной песне. А из-за объединения старой и новой школы российской музыки в треке появилось размышление о течении времени.

Вадим Самойлов, «Агата Кристи» — «Эра Водолея»

Жанр: рок.

Даже рокерам не чужды гороскопы. В новом сингле «Агаты Кристи» в основу сюжета легла астрологическая концепция, предполагающая переход от эры Рыб, царствовавшей два тысячелетия, к эре Водолея. Она должна принести с собой существенные изменения в жизни людей и открыть путь к новому светлому будущему. Этот смысл обыгрывается не только в лирике, но и в музыке, ведь песня представляет собой сочетание прогрессивного и классического звучания. Начинается она с рваной партии синтезаторов, отсылающей одновременно и к восьмидесятым, и к современной электронике. Чуть позднее композиция обогащается симфоническими и рок-мотивами. Хотя трек и пропитан надеждой на лучшее, в припеве из-за небольшой смены тональности чувствуется тревога.

«Сова», Элли на маковом поле — «Сирень»

Жанр: инди.

© Соцсети группы «Сова»

В пору выпускных группа «Сова», чья песня «Сериал» сейчас вирусится в соцсетях, и певица Элли на маковом поле выпустили школьный романс «Сирень». В нём они вспоминают о яркой юношеской любви, в которой клялись на полях тетрадок. За ностальгию по советским временам в песне отвечают ритм вальса и трели аккордеона. А благодаря воздушному голосу Элли и фирменному вокалу солиста «Совы» Тараса Овсянникова добрая лирика раскрывается по максимуму.

тима ищет свет — «новый день»

Жанр: инди-поп.

Музыкант Тимофей Якимов, выступающий под псевдонимом тима ищет свет, стал популярен в начале этого года благодаря песне «волна», под которую активно снимали ролики в соцсетях. В этот раз артист вновь прибегнул к могущественным силам интернета и ещё до релиза стал продвигать отрывок из трека «новый день». Под него исполнитель выкладывал свои танцы с дёргаными движениями. Песня завирусилась, и Тимофей Якимов выпустил полную версию на стриминги. В отличие от других композиций исполнителя у трека «новый день» мрачное настроение, пусть и выраженное в привычном акустическом звучании. Больше всего тревога ощущается в куплетах, в которых вокал постепенно ускоряется, доходя до речитатива.

Стас Пьеха — «Злые вороны»

Жанр: фолк, метал.

Поп-певец Стас Пьеха перешёл на сторону тяжёлой музыки. Его новый трек «Злые вороны» начинается с народных мотивов. После их подхватывает нагромождение инструментов, звучащих в стиле рок. Заканчивается песня и вовсе гроулингом — приёмом экстремального вокала. Стас Пьеха уже больше двадцати лет на сцене, и всё это время он скрывал такой алмаз. На эксперименты Пьеху также натолкнули фанаты, которые ещё прошлой осенью в соцсетях просили его записать песню в жанре метал. Возможно, теперь певец перестанет выпускать любовные поп-песни и станет настоящей рок-звездой.

uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS, Heronwater — «СТЕРВА»

Жанр: хип-хоп.

У белорусского трио, выпустившего хит «ГЛАМУР», и у рэпера Heronwater есть нечто общее — любовь к похабной лирике про женщин. Их стили немного различаются, но в этом вопросе они придерживаются единого мнения. В треке «СТЕРВА», спродюсированном белорусским музыкантом Wipо, используются привычные для трио синтезаторы в стиле нулевых и огромное количество автотюна.

МакSим — «И правда…»

Жанр: поп.

© Соцсети МакSим

В новой песне певица МакSим с самых первых строк ведёт искренний диалог со своими слушателями. С одной стороны, «И правда…» — это композиция о несчастной любви, а с другой — благодарность поклонникам, которые больше 20 лет поддерживают артистку. Главный упор в треке сделан на нежный высокий голос МакSим, которая будто вот-вот заплачет. Хотя в песне и есть интересные инструментальные соло, они не пытаются забрать внимание на себя.

SLAVA MARLOW, SALUKI — «НЕ ЗАБЫЛ ╥﹏╥»

Жанр: электроника.

Музыкант SLAVA MARLOW представил первый трек со своего грядущего альбома «Эльф1» в коллаборации с модным рэпером SALUKI. Лирика не отличается огромным смыслом, но треку это точно не мешает. Главное в сингле другое, а именно — тяжёлые басы, будто бубнящие из проезжающих мимо машин, и клубная энергетика. По стилю «НЕ ЗАБЫЛ ╥﹏╥» напоминает музыку начала 2010-х. Скорее всего, такое звучание распространится на весь лонгплей SLAVA MARLOW, релиз которого намечен на 13 июня.

«Ленинград» — «ЗаШЫбись!»

Жанр: поп-рок.

К удивлению своих фанатов, группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, представила приличную песню. На концертах трек «ЗаШЫбись!» исполняется во всей своей полноте, но на стримингах он вышел в цензурной версии. «Некоторый компромисс, ради того, чтобы знающие люди смогли насладиться звучанием этого настроения русской безмятежности в присутствии общественников», — объяснил это решение Сергей Шнуров, чьи слова приводятся в пресс-релизе. Как ни странно, даже в этом усечении песни чувствуется ирония «Ленинграда», высмеивающего устоявшиеся нормы. С музыкальной точки зрения композиция продолжает жизнерадостность лирики. В ней можно услышать расслабленный вокал Шнурова, дополненный партиями духовых.

Green Apelsin — «Колыбельная»

Жанр: инди-поп.

© Соцсети Green Apelsin

Певица Green Apelsin, которая до этого выпускала мощные композиции в стиле тёмного фолка, представила свою самую нежную композицию «Колыбельная». Её название полностью оправдывает себя. В треке хрупкий голос артистки, уходящий в эхо, звучит в сопровождении минималистичной музыки, на фоне которой даже тиканье часов кажется громким. Лирика «Колыбельной» наполнена не только сказочными образами, но и наставлениями, которые мать даёт своему малышу.

«Бонд с кнопкой», DenDirty — «не рыдай мати (reese version)»

Жанр: инди, фолк.

Группа «Бонд с кнопкой», которая сейчас находится на гребне популярности благодаря треку «Кухни», представила новый экспериментальный сингл в коллаборации с музыкантом DenDirty. В нём привычные для коллектива фолк-мотивы сочетаются с насыщенной электроникой. Лирика, в которой артисты поднимают тему родительской любви, поддерживается эмоциональным вокалом, переходящим в самых волнующих моментах в полукрик.

Альбомы

Ray! — «Интернет людей»

Жанр: инди.

18-летняя артистка Лидия Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Ray!, выпустила новый альбом, в котором размышляет о человеке и его образе в мире технологий. Она могла бы надолго уйти в сложные мотивы, но выбрала озорной рок, к которому примешиваются поп и электроника.

Лонгплей ходит на грани между молодёжной экспрессией и искренностью. Здесь есть и трек про безудержные вечеринки «Ломай потолок», и исповедальная песня «С6Н12О6 (глюкоза)». В последней Ray! рассказывает о взрослении и своей знаменитой маме — певице Глюкозе. Несмотря на разнообразие, вся пластинка не уходит от главной темы, что делает её цельной работой.

Оля Краснова — «Хрупкая сила»

Жанр: поп.

Певица Оля Краснова представила свой первый мини-альбом «Хрупкая сила», в который вошли четыре трека: «Невесомость», «Не узнаю», «Бессонница» и «Одни». Для песен, в которых артистка делится своими личными переживаниями, Оля Краснова выбрала сочетание альтернативного попа и электроники. Из-за этого мини-альбом не уходит в меланхолию, а остаётся на стыке драйва и пронзительной искренности.

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