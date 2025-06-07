Отчисление из музыкалки, съёмки в «Ералаше»: провалы и триумфы Глюкозы

7 июня исполняется 39 лет Наталье Чистяковой-Ионовой — певице, получившей известность под псевдонимом Глюк'оZа. Несмотря на прекращение сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым, артистка занимается музыкой и творит как Glukoza. Сегодня у неё новый образ и звучание. «Рамблер» делится интересными фактами из жизни Ионовой — о сложном детстве, сотрудничестве с молодыми звёздами хип-хопа и отношениях с дочерьми.

© Соцсети Глюкозы

Глюкозу выгнали из музыкальной школы за характер

Наталья Ионова родилась в 1986 году и росла в девяностые. Она не раз признавалась, что это было тяжёлое время для её родителей и её самой.

Активное участие в воспитании Ионовой принимала её бабушка. Именно она настояла на том, чтобы будущая артистка отправилась на обучение в музыкальную школу. Ионова задержалась там ненадолго: как сама артистка призналась в интервью «Афише» в конце 2024 года, её выгнали оттуда «за хулиганский характер». Например, исполнительница хита «Жениха хотела» до сих пор помнит, как написала на бабушкином пианино «слово из трёх букв». Пострадавший инструмент всё ещё стоит в комнате родственницы Ионовой.

Глюкоза снималась в «Ералаше»

© Киностудия им. М. Горького

Первым творческим прорывом Ионовой стали съёмки в «Ералаше» — комедийном киноальманахе для детей. В 11 лет она самостоятельно прошла прослушивание и снялась в нескольких эпизодах. Юную артистку можно увидеть в сюжетах под названиями «Поганки», «Перчатка», «Неприятное известие» и «Переселение душ».

По словам Ионовой, участие в съёмках «Ералаша» помогло ей осознать себя как артистку. На свой первый гонорар она купила домой торт и конфеты, но родители всё равно относились к её занятию скептически.

Максим Фадеев пытался сохранить анонимность «Глюкозы»

С продюсером Максимом Фадеевым Ионова познакомилась на съёмках фильма «Война принцессы» (2000). Изначально её утвердили на главную роль, но незадолго до начала съёмок артистка подстриглась под мальчика и поэтому больше не могла играть принцессу. В итоге молодая актриса исполнила эпизодическую роль Тины, подруги главной героини.

Фадеев пригласил Ионову в проект «Глюк’оZa», для которого уже было написано несколько простых песен. Он же придумал для неё легенду. Согласно его выдумке продюсер нашёл хит «Шуга» в интернете и связался с певицей, чтобы предложить сотрудничество. Фадеев рассказывал журналистам, что Ионова захотела «жить в сети» и исполнять музыку под псевдонимом и цифровым аватаром, хотя изначально это была его идея. Долгое время интерес к проекту был повышен, так как никто не знал ни настоящего имени «Глюкозы», ни того, как она выглядит. Её дебютное выступление на публике состоялось в финале «Фабрики звёзд» в июне 2023-го: Фадеев был одним из продюсеров проекта. В тот момент «Глюкоза» перестала быть анонимной.

Среди других придуманных фактов о «Глюкозе» также оказалась информация о месте её рождения. Согласно легенде, она родилась не в Москве, а в Сызрани. С тех пор Ионова несколько раз опровергла этот факт.

Глюкоза подарила голос известной девочке-детективу

© Her Interactive

В 2006 году, когда карьера Ионовой шла в гору, артистку пригласили к работе над компьютерной игрой. Задачей певицы была озвучка Нэнси Дрю — девушки-подростка, расследующей загадочные дела. Голос Ионовой можно услышать в четырёх играх серии: в «Проклятье поместья Блэкмур», «Тайне ранчо теней», «Секрете старинных часов» и «Последнем поезде в лунное ущелье».

Значительно позже, общаясь с поклонниками в соцсетях, Ионова заявила, что участие в проекте стало для неё «исполнившейся мечтой». Певица отметила, что в детстве зачитывалась детективами и считала Нэнси Дрю образцом для подражания. Вспоминая о том, как родители подарили ей «большую лупу, как у сыщика», Ионова призналась, что «визжала от счастья и благодарила Вселенную».

Про Глюк'оZу сделали видеоигру и написали книгу

Виртуальная героиня Глюк'оZа не отставала от Ионовой и тоже стала героиней детектива для детей. В июле и октябре 2007-го вышли сразу две компьютерные игры с её участием. Они назывались «Глюк'оZа: Action!» и «Глюк'оZа: Зубастая ферма». И там и там игроку предстояло бороться с враждебными свиньями, которых возглавлял злодей по имени Свиноза. Целевой аудиторией обоих релизов были дети, которым нравилось творчество артистки. Сама Ионова, к сожалению, в разработке и озвучке игры участия не принимала: вместо неё виртуальная героиня говорит голосом Елены Соловьёвой.

Годом позже издательство АСТ выпустило книгу «Глюк'оZа и принц вампиров» авторства Анны Гуровой. Согласно сюжету виртуальная героиня оказывается в параллельной реальности. Высокие технологии соседствуют с магией и древним оружием, а мутанты и киборги пытаются победить в вечном сражении с гремлинами и вампирами. Принц вампиров — это главный злодей, полный решимости не позволить Глюк'оZе вернуться домой.

В книге рассказывалась история, как героиня и её доберман противостоят злу. Также на страницах было множество интерактивных элементов для детей, где, например, требовалось вывести персонажа из лабиринта. Сегодня приобрести эту книгу можно только с рук: в книжных магазинах она не продаётся.

Глюкоза хотела записать песню с рэпером Пашей Техником

В октябре 2023-го артистка познакомилась со скандальным рэпером Пашей Техником. Встреча произошла на мероприятии, на котором музыкант выступал в роли диджея. Снимая знакомство на камеру, оба артиста обменялись обещаниями в ближайшем будущем поработать вместе. Через несколько месяцев Ионова вспомнила об этой встрече в интервью порталу «Внимание, новости!».

Мне очень нравится, как Паша слышит музыку, нравится его раннее творчество. Он классный музыкант, крутой битмейкер. Мы сфотографировались, познакомились, пообщались, и его директор предложил сделать фит. Знаю, что Паша был не против, но история пока не получила развития.

Музыканты так и не встретились для работы в студии и уже не встретятся: Паша Техник скончался в этом апреле в возрасте 40 лет.

Дочь Глюкозы тоже выпускает музыку

© Соцсети Глюкозы

Наталья Ионова вышла замуж ещё в 2006 году. Её супругом стал предприниматель Александр Чистяков. Артистка взяла его фамилию, но и от своей отказываться не стала: сегодня она Наталья Чистякова-Ионова.

В 2007 году певица впервые стала матерью, родив дочь Лидию. В 2011-м в семье вновь произошло пополнение: родилась дочь Вера. По словам артистки, её дети «достаточно рано» определились с профессией. В интервью «Газете» в 2022-м Ионова призналась, что её младшая дочь хочет стать актрисой, а старшая уже зарабатывает, выступая на корпоративах.

В настоящий момент Лидия Чистякова выпускает музыку под псевдонимом «Ray!». По словам её матери, молодая певица не любит, когда её называет «дочерью Глюкозы». При этом 18-летняя артистка сама играет на нескольких инструментах и пишет для себя тексты. В 2025 году у «Ray!» вышло уже три сингла, а в конце июня состоится большой сольный концерт в московском клубе VK Gipsy.

Молодой рэпер помог Глюкозе найти для себя новый стиль

Запустить карьеру и стать известной Ионовой помог Максим Фадеев, но сегодня сотрудничество с ним осталось в прошлом. Артистка работает с другой продюсерской командой, в том числе с рэп-артистом Slava Marlow. Именно с него начались её музыкальное перерождение и новые творческие поиски.

Их знакомство произошло в 2023 году, когда молодой артист пригласил Ионову принять участие в своём музыкальном шоу «Гараж». Согласно концепции гости программы целую неделю работают с командой профессионалов, которые с нуля пишут композицию и снимают на неё клип. В результате Ионова записала трек «Взлом», ставший для неё отправной точкой на новом творческом этапе.

Глюкоза не считает себя профессиональной артисткой

Дебютный альбом Ионовой вышел в 2002 году. Более чем за 20 лет артистка выпустила четыре лонгплея и десятки синглов, а также провела немало концертных туров. Несмотря на такой большой опыт, певица всё равно не считает себя профессиональным музыкантом. В интервью «Афише» Ионова призналась, что занимается вокалом и старается «выскребать эти зажимы».

Недавно смотрела интервью Рика Рубина, который часто говорит о том, что он непрофессиональный музыкант и это ему очень помогает создавать что‑то новое и необычное, без каких‑либо рамок. Стало интересно, как он работает. У нас в культуре же принято: если ты музыкант, должен играть хотя бы на одном инструменте, должен то, должен сё. Есть помпезность. А музыка и творчество в любом его проявлении — это свобода мысли. Ты не боишься ошибаться или сделать что‑то, что на первый взгляд покажется белибердой, а потом раз — и это самое правильное решение.

Сейчас Ионова выпускает музыку под псевдонимом Glukoza. Склонность артистки к экспериментам выражается и в выбранном жанровом направлении. Сегодня основой её композиций становится холодная электроника. Поклонники сравнивают новые треки певицы с творчеством гиперпоп-артистки Grimes, а сама Ионова считает это комплиментом.

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