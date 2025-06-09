Чем удивят летние джазовые фестивали: эксперименты поп-звёзд и шахматы

Этим летом в Москве и Санкт-Петербурге пройдут джазовые недели с десятками увлекательных концертов и мероприятий. Послушать живой джаз также можно будет в Калининграде и музее-усадьбе в Архангельском. «Рамблер» рассказывает о самых ярких джазовых фестивалях лета, а также о том, на какие мероприятия стоит обратить особое внимание.

© spbjazzfest.ru

IV Международный Moscow Jazz Festival

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Когда: 9–15 июня.

Где: Москва, сад «Эрмитаж», также концертный зал имени Чайковского и парк «Зарядье», ВДНХ, музей-заповедник «Царицыно» и другие площадки.

Кто выступает: Джазовый оркестр Игоря Бутмана, Лариса Долина, Валерий Сюткин, трио Олега Аккуратова, ARTEMIEV и другие музыканты.

Билеты: 4000–18 000 рублей.

Сезон летних джазовых фестивалей начнётся 9 июня в Москве. Его открытие состоится в концертном зале имени Чайковского: на сцене одновременно выступят джазовый и симфонический оркестр. Руководители коллективов — Игорь Бутман и Иван Рудин.

В рамках фестиваля состоится несколько уникальных образовательных мероприятий. К примеру, в Москве впервые пройдёт форум Jazz Across Borders, ранее проводившийся в Санкт-Петербурге. По словам художественного руководителя фестиваля Игоря Бутмана, участники этой конференции обсудят самые главные проблемы и задачи, с которыми джаз сталкивается сегодня. В рамках форума в том числе пройдут отдельные встречи с педагогами и джазовыми продюсерами.

Хотя в России есть джазовые музыканты, их сегодня недостаточно. Нужно повышать качество нашей системы образования. Появились академии джаза, но их нужно ещё больше. Есть педагоги, преподающие теорию, но они немножко отстают от практикующих музыкантов. Поэтому нам нужны такие дискуссии. Мы должны найти людей, которые смогут упорядочить существующие знания, потом — заняться выпуском учебных пособий. Взять опыт различных музыкальных училищ и консерваторий, всё это подбить и прийти к совместным общим требованиям к педагогике. Важно, чтобы в любом городе джаз преподавался по определённым стандартам. Игорь Бутман саксофонист, Народный артист РФ, художественный руководитель Московского джазового оркестра

В течение недели с 9 по 15 июня концерты будут проходить на нескольких площадках. Вход на некоторые из них — к примеру, в «Зарядье», «Царицыно» и ВДНХ — свободный. Музыкальная программа, состоящая из 40-минутных выступлений разных коллективов, начинается в 15:00 и заканчивается к 22:00. Концерты также будут проходить в джазовых клубах Москвы: некоторые из них тоже предусматривают свободный вход. Например, 15 июня в клубе The Hat состоится сразу два бесплатных концерта. В 21:00 здесь выступит квартет Руслана Джа, а в 22:00 пройдёт выступление проекта Funk & Fusion Jam. Кто именно выйдет на сцену, станет известно позже.

На закрывающем концерте фестиваля 15 июня вместе с московским джазовым оркестром Бутмана выступит американская джазовая певица Вероника Свифт.

Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль

© spbjazzfest.ru

Когда: 22–28 июля.

Где: Санкт-Петербург, филармония имени Шостаковича, Юсуповский сад, Площадь искусств, Севкабель Порт, парк «Озеро долгое» и другие площадки.

Кто выступает: Джазовый оркестр Игоря Бутмана, Uma2rman, Полина Гагарина, Zventa Sventana, квинтет Сергея Мазаева и другие артисты.

Билеты: 2500–17 000 рублей, стоимость возрастает ближе к началу фестиваля. Вход на некоторые концерты бесплатный.

Спустя месяц после закрытия московского фестиваля большой праздник джаза состоится в Санкт-Петербурге. Открытие намечено на 22 июля в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. Джазовый оркестр Игоря Бутмана и актёр Виктор Добронравов представят музыкальный спектакль «Петя и Волк».

После большого открытия основная программа фестиваля будет проходить в Юсуповском саду. Среди запланированных мероприятий — выступления Мариам Мерабовой, джазового квинтета Сергея Мазаева, а также специальная концертная программа Полины Гагариной. Имена некоторых выступающих пока держатся в секрете.

Закрытие фестиваля вновь пройдёт в филармонии имени Шостаковича. В этот вечер на сцене представят музыкально-театральный перформанс «Джаз от первого лица». По словам художественного руководителя фестиваля Игоря Бутмана, здесь будет рассказана история развития жанра в России.

В 2022-м мы праздновали столетие джаза и подготовили документальный фильм «Джаз 100». Актёр Алексей Гуськов читал статью Максима Горького о жанре — и сделал это очень колоритно: хорошо изобразил хрюканье саксофона и ржание тромбонов. Тогда мне пришла мысль, что из этого можно сделать музыкально-театральный спектакль, в котором гениальный актёр Гуськов расскажет интереснейшие истории из жизни наших артистов. Игорь Бутман саксофонист, Народный артист РФ, художественный руководитель Московского джазового оркестра

Бутман также признался, что его вдохновил совместный проект дирижёра Юрия Башмета и актёра Евгения Миронова. В этом году артисты представили музыкальный спектакль «Видный миру смех и неведомые ему слёзы», вдохновлённый творчеством композитора Альфреда Шнитке и поэмой «Мёртвые души» Николая Гоголя.

Текст для спектакля написал историк джаза Кирилл Мошков, прежде работавший над документальным фильмом «Джаз 100». Основу составят мемуары и воспоминания джазовых музыкантов, наблюдавших становление жанра в Советском Союзе. В роли рассказчика выступит актёр Алексей Гуськов, а живое музыкальное сопровождение предоставит Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана.

Чтобы попасть на концерты, которые проходят в Юсуповском саду и филармонии имени Шостаковича, необходимо приобрести билеты. Их можно взять на отдельное мероприятие или приобрести абонемент сразу на несколько дней. Билеты на концерты с четверга по субботу стоят дороже.

Кроме того, стоимость билетов возрастает ближе к дате. Согласно информации на официальном сайте фестиваля, рост цен произойдёт 10 июня, 24 июня и 8 июля. Наиболее высокая стоимость установится в день мероприятия. В среднем купить билеты можно по стоимости от 2500 до 17 000 рублей.

Chess & Jazz

© Соцсети фестиваля Chess & Jazz

Когда: 26–27 июля.

Где: Москва, сад «Эрмитаж», ул. Каретный Ряд, 3, стр. 3.

Кто выступает: Zoloto, Feduk, Антоха МС, Базар, Тима ищет свет, Тигран Амасян и другие.

Билеты: 8000 рублей.

В конце июля в московском «Эрмитаже» в шестой раз пройдёт фестиваль Chess & Jazz («Шахматы и джаз»). По словам организаторов, локация выбрана благодаря своей особенной атмосфере: камерность, уют и наполненность жизнью идеально превращают сад в «джазовую гостиную под открытым небом».

Концепция фестиваля совмещает в себе джазовые концерты от артистов, обычно исполняющих музыку в других жанрах, и игру в шахматы. Среди уже объявленных исполнителей — джазовый пианист Тигран Амасян, инди-рок-группа Zoloto, недавно собравшая «ВТБ Арену», изобретательный поп-дуэт «БАЗАР» и другие музыканты. По словам исполнительного продюсера фестиваля Анастасии Бабиной, в этом году задействованные артисты «сделают акцент на музыкальных экспериментах».

Chess & Jazz всегда был про смелые музыкальные пересечения. Даже если артист не работает в жанре джаза напрямую, мы зовём его, если он готов к творческому диалогу — если его музыка по-настоящему цепляет. Наш фестиваль давно уже не только про джаз, а про талантливую, живую музыку, которую стоит услышать. В этом году в лайнапе столько сильных проектов, что советуем приходить к самому открытию, — здесь нет случайных имён, пропустить кого-то просто нельзя.

В программу Chess & Jazz также входят спортивные мастер-классы, лекции и даже дискуссии. Также любой желающий сможет сыграть в шахматы «бок о бок с гроссмейстерами мирового уровня». Более подробная информация о фестивальных событиях станет доступна ближе к дате проведения самого мероприятия.

На настоящий день в продаже представлен билет только одной категории — абонемент. Заплатив 8000 рублей, вы получите право пройти на территорию фестиваля в оба дня. Согласно информации в официальных соцсетях Chess & Jazz, билеты на один день должны поступить в продажу в ближайшее время. Когда именно — неизвестно.

Дети в возрасте до 12 лет могут пройти на территорию фестиваля бесплатно, но в сопровождении родителей. Помимо собственного билета, родители должны предоставить проверяющим документы, доказывающие право ребёнка на бесплатный проход: например, свидетельство о рождении.

Калининград City Jazz

© Соцсети фестиваля Калининград City Jazz

Когда: 1–3 августа.

Где: Калининград, Центральный парк культуры и отдыха.

Кто выступает: Квентин Мур (США), квартет Андрея Кондакова (Россия), Brazzavile (США), Robin (Франция), Меги Гогитидзе (Грузия), Selah Collective (Израиль) и другие артисты.

Билеты: 2500–5000 рублей.

В выходные с 1 по 3 августа в Центральном парке культуры и отдыха Калининграда в 18-й раз пройдёт международный фестиваль «Калининград Сити Джаз». Среди заявленных исполнителей — джазмены из США (Квентин Мур, Brazzavile), Франции (Robin) и Италии (Veeble), а также представители ближнего зарубежья (певица Меги Гогитидзе из Грузии).

Главная сцена фестиваля находится на Певческом поле. На газоне могут разместиться те, кто приобрёл билет без фиксированного места. Также можно купить пронумерованный сидячий билет в партер и амфитеатр.

Прямо сейчас в продаже доступны билеты, дающие право прохода всего на один день фестиваля из трёх. Абонементы раскуплены.

Джазовые сезоны

© jazzseasons.ru

Когда: 23–24 августа.

Где: музей-заповедник «Архангельское», Московская область.

Кто выступает: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Билеты: пока не в продаже.

Финальным джазовым праздником этого лета станет двухдневный фестиваль «Джазовые сезоны» в музее-заповеднике «Архангельское». Информации о программе, стоимости билетов и выступающих артистах пока немного, но в прошлом году здесь выступали Леван Горозия, Полина Гагарина, поэтесса Ах Астахова и кубинские артисты Фидель Алехандро и Илиана Санчез.

В 2024 году концерты «Джазовых сезонов» начинались в 15:00 и заканчивались к 22:30. Помимо концертов, на фестивальных площадках проходили различные мастер-классы по игре на инструментах — саксофоне, гитаре, барабанах и других.

Билеты поступят в продажу ближе к концу июля. В 2024-м билет на один день фестиваля стоил от 2000 до 3000 рублей, а абонемент — от 3000 до 3750 рублей. Стоимость возрастает ближе к дате проведения мероприятия. Дети до десяти лет могут пройти на территорию фестиваля бесплатно в сопровождении родителя или законного представителя. Наличие документа, доказывающего родство, обязательно.

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