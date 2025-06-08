Главное в музыке на неделю: Леди Гага в Книге рекордов, Akon в бане по-чёрному

Леди Гага выманила миллионы людей на бразильский пляж, американо-сенегальский рэпер едет в Сочи выступать и париться, а «Тату» могут воссоединиться. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

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Новости недели

Рэпер AKON впервые выступит в Сочи

Американский и сенегальский артист AKON, работающий в жанрах хип-хоп, поп и R&B, даст ещё один концерт во время своего визита в Россию. 8 августа пятикратный номинант «Грэмми» выйдет на сцену ЛД «Айсберг» в Сочи. Это будет первое выступление Akon в этом городе. Концерт будет проходить в сопровождении большого танцевального и музыкального коллективов. Кроме того, артист попросил, чтобы для него подготовили традиционную русскую баню, топлёную по-чёрному, с веником. 9 августа Akon выступит в Москве на «ЦСКА Арене».

Певица Леди Гага попала в Книгу рекордов Гиннесса

Леди Гага установила рекорд по посещаемости бесплатных концертов для женщин-исполнительниц. На выступление артистки в Бразилии 3 мая на пляже Копакабана пришло 2,5 миллиона человек. Певице удалось превзойти достижение Мадонны, собравшей в том же месте годом ранее 1,6 миллиона зрителей. Общий рекорд удерживает Род Стюарт. Его новогодний концерт в 1994 году посетило 3,5 миллиона любителей музыки.

Юлия Волкова намекнула на воссоединение «Тату»

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Певица Юлия Волкова выложила в соцсети совместное фото с её бывшей коллегой Леной Катиной. «Путь длиною в жизнь… И снова мы идём одной дорогой, уверенно и только вперёд», — подписала она фотографию. Сообщение сопровождалось кавером группы «Тату» на трек «How Soon is Now?» из сериала «Зачарованные». Фанаты увидели в этом очевидный намёк на воссоединение крайне популярного дуэта нулевых. Равно как и певец Сергей Лазарев, оставивший комментарий: «Давно пора».

В российский прокат выйдет документальный фильм о Джоне Ленноне

9 октября, в 85-летие со дня рождения Джона Леннона в российский прокат выйдет документальный фильм про знаменитого битла. Картина под названием «Неизвестный Джон Леннон» охватит последние десять лет жизни артиста. Повествование будет построено на основе редких интервью, архивных кадров, ранее не опубликованных материалов, рассказов друзей музыканта, его коллег и журналистов.

Солист ABBA пишет мюзикл с помощью ИИ

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80-летний солист и композитор поп-группы ABBA Бьорн Ульвеус использует нейросеть для создания театрального мюзикла. Музыкант называет искусственный интеллект замечательным инструментом с огромным набором референсов, который помогает ему преодолевать творческий ступор. В частности, ИИ подаёт Ульвеусу идеи, в каком направлении можно развивать его наработки.

Татьяна Куртукова, Xolidayboy и другие предсказали, как ИИ повлияет на музыку

Релиз недели

Дима Билан — Vector V

Звезда эстрады Дима Билан выпустил расслабленный летний альбом, где лиричные баллады перемежаются с задорными поп-треками. Электронные танцевальные биты соседствуют с R&B-секциями с вкраплениями фанк-мотивов. Тематически большинство композиций посвящены помешанности Дмитрия на девчонках — есть даже песня буквально под названием «Помешан». Среди разнообразных по настроению треков поклонники артиста наверняка найдут что-то себе по вкусу.

Материал недели

Эксперты рассказали, как долго продлится популярность Надежды Кадышевой

Зумеры продолжают сходить с ума по Надежде Кадышевой. На фоне такого внимания к своей персоне певица объявила о планах собрать 80-тысячный стадион «Лужники» в 2026 году. «Рамблер» опросил экспертов и узнал, продолжит ли расти ажиотаж по Кадышевой и как она может сохранить интерес молодого поколения.