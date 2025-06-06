Дима Билан выпустил масштабный альбом Vector V, над которым работал три года

Певец, актёр и один из главных кумиров нулевых Дима Билан представил новый альбом Vector V, работа над которым шла три года. Лонгплей состоит из 16 треков, а его общий хронометраж составил 51 минуту, что превышает долготу большинства поп-альбомов.

© Соцсети Димы Билана

В конец пластинки Дима Билан вставил аутро, в котором объясняет идею альбома: «Vector V как зеркало: в нём отражаются мой голос, новая энергия; это мой путь, мой вектор». В аутро Билан также говорит, что для него лонгплей стал очень личной работой. На это намекает и буква V в названии, ведь настоящее имя певца — Виктор.

Несмотря на возвышенные заявления Билана, большая часть песен в альбоме посвящена привычной для артиста теме любви. Хотя есть и треки, в которых Билан размышляет о собственном пути, например «По памяти».

Vector V показывает певца с разных сторон. Здесь есть как мелодичные песни вроде «В области сердца», так и клубные, например «Играли роли». Настроение Билана тоже скачет от трека к треку: где-то он безмятежен и игрив, а где-то — драматичен. Если смотреть на композиции отдельно друг от друга, то каждая из них — это полноценный хит, но вместе они не складываются в цельную работу. Больше всего Vector V напоминает сборник того, что Билан написал за последние три года, а не альбом с единой концепцией.

Не откладывая на потом, Билан сразу же добавил в альбом бонусный пятиминутный трек «Высота». Он значительно отличается от того, что есть в лонгплее, потому что представляет собой некое симфоническое произведение. В нём певец пробует себя в академическом вокале и размышляет о сложностях пути наверх. Звучащая в финале всей пластинки композиция оставляет после себя ощущение грандиозности.

Новый альбом Димы Билана Vector V, несмотря на свою разнородность, содержит в себе множество достойных внимания песен. Кроме того, скоро к ним добавится ещё одна песня «Лето», о чём Билан объявил в аутро.

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