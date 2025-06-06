Звук: 70% россиян не могут работать в тишине

Аудиосервис Звук провёл исследование, в рамках которого выяснил, что 70% россиян не могут работать в тишине. Треть на постоянной основе слушает музыку, 24% включают белый шум, 17% фоном погружаются в подкасты.

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22% опрошенных уверяют, что музыка помогает им концентрироваться. У 13% респондентов весь день напролёт играют любимые треки, ещё 11% используют песни для мотивации. Некоторых (4%) музыка уберегает от эмоционального напряжения и стресса.

28% участников опроса отметили, что подбирают музыку, исходя из происходящего на рабочем месте. 27% включают песни для расслабления, 22% — чтобы не заснуть. Всего 7% делают выбор в пользу энергичних композиций для поддержания активности. 13% респондентов признались, что подбор звукового фона зависит от задачи, которую они выполняют. 18% доверяют составление плейлиста рекомендательным волнам стриминга.

Примечательно, что 89% участников опроса не смогли назвать конкретную композицию, идеально подходящую для рабочего саундтрека. Некоторые всё же отметили, что иногда включают песни из репертуара Григория Лепса и панк-группы «Король и Шут».

Самом популярным музыкальным жанром оказалась классика: её во время работы включает 28% респондентов. На втором месте расположилась электроника (27%), на третьем — современный поп (23%). Среди лидеров также оказались рэп (20%) и звуки природы (16%).

Первую строчку в рейтинге жанров подкастов заняли подкасты о культуре или искусстве: их выбрали 19% опрошенных. 18% слушают эпизоды по тематике своей профессии. По 15% участников признались в своей любви к финансовым подкастам и тру-крайму.

У опрошенных также узнали, какие звуки они ассоциируют с рабочей атмосферой. 25% назвали сигналы о новых сообщениях в мессенджерах, а 20% рассказали о звонках в Zoom. 19% упомянули щелканье клавиатуры, а 18% — жужжание кофейной машины по утрам.

Звук: молодёжь слушает белый шум, тру-крайм и Macan