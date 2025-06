Майли Сайрус получила права на исполнение песен из «Ханны Монтаны»

Американская певица Майли Сайрус призналась, что после окончания сериала «Ханна Монтана» от Disney ей было запрещено исполнять любые песни, связанные с ситкомом. Ситуация изменилась, когда она стала «Легендой Disney» в августе 2024-го.

© C Flanigan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

«Не то чтобы я хотела исполнять The Best of Both Worlds между We Can't Stop и Wrecking Ball, это бы было бессмысленно. Но всё равно было грустно осознавать, что у этих песен мой голос, моё лицо, но петь мне их нельзя», — рассказала Майли Сайрус изданию The Ringer.

После того как её признали «Легендой Disney», певица получила разрешение на исполнение всех песен из сериала. В интервью Сайрус сказала, что это «очень круто».

Сериал «Ханна Монтана», который Disney выпускал с 2006 по 2011 год, прославил Майли Сайрус, сыгравшую в нём главную роль. Под этим псевдонимом певица выпустила пять саундтрек-альбомов.

Ранее Майли Сайрус представила свой девятый студийный альбом Something Beautiful.

