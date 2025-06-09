Майли Сайрус получила права на исполнение песен из «Ханны Монтаны»

Анастасия Шубина

Американская певица Майли Сайрус призналась, что после окончания сериала «Ханна Монтана» от Disney ей было запрещено исполнять любые песни, связанные с ситкомом. Ситуация изменилась, когда она стала «Легендой Disney» в августе 2024-го.

Майли Сайрус получила права на исполнение песен из «Ханны Монтаны»
© C Flanigan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

«Не то чтобы я хотела исполнять The Best of Both Worlds между We Can't Stop и Wrecking Ball, это бы было бессмысленно. Но всё равно было грустно осознавать, что у этих песен мой голос, моё лицо, но петь мне их нельзя», — рассказала Майли Сайрус изданию The Ringer.

После того как её признали «Легендой Disney», певица получила разрешение на исполнение всех песен из сериала. В интервью Сайрус сказала, что это «очень круто».

Сериал «Ханна Монтана», который Disney выпускал с 2006 по 2011 год, прославил Майли Сайрус, сыгравшую в нём главную роль. Под этим псевдонимом певица выпустила пять саундтрек-альбомов.

Ранее Майли Сайрус представила свой девятый студийный альбом Something Beautiful.

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