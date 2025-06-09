Николай Агутин написал песню исполнительнице хита «Сигма бой» Янковской

12-летняя певица Мария Янковская, ставшая известной после выпуска хита «Сигма Бой» с Betsy, заявила, что композитор Николай Агутин сочинил для неё трек.

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По словам Янковской, композиция, созданная Агутиным-старшим, будет про «суперхит». Она описала её как танцевальную песню. Об этом артистка рассказала изданию «НСН».

Кроме этого молодая певица призналась, что хотела бы записать совместный трек с Ольгой Бузовой.

Николая Агутина многие могут знать как участника ВИА «Голубые гитары». Ещё во времена своей молодости он писал песни для Иосифа Кобзона и других исполнителей. В 2014 году он выпустил сольный альбом «Как стучат сердца», к которому сам сочинил стихи и музыку. А в 2021-м Агутин-старший запустил международную академию музыки.

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