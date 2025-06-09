В 2021 году появились информация, что Дима Билан ушёл от продюсера Яны Рудковской, с которой сотрудничал и дружил более 20 лет. Сам певец после этого несколько раз заявлял, что больше с ней не работает. О том, как складывается его самостоятельная карьера он поделился в интервью журналистке Надежде Стрелец, которое вышло 8 июня на её YouTube-канале. «Рамблер» опросил музыкальных экспертов и выяснил, что изменилось в музыке Димы Билана после ухода от Рудковской.

В беседе с Надеждой Стрелец Дима Билан назвал уход от Рудковской «сепарированием». По его словам, таким образом он хотел доказать, что и без Рудковской он спокойно справится.

Был какой-то период, когда мы не общались, ругались. И это нормально. Это одна из стадий. Генерально мы никогда друг друга не подставили, не делали друг другу плохих вещей, до крайностей не доходили. Стали мудрее.

Музыкальные продюсеры Сергей Дворцов и Павел Рудченко сошлись во мнении, что Дима Билан может отлично строить свою карьеру самостоятельно, без помощи продюсера. Рудченко также отметил, что влияние Рудковской на Билана в СМИ часто преувеличивают.

Без сомнения, она внесла большой вклад в создание шоу для «Евровидения». Но Дима Билан как творческая единица, действительно, самодостаточный артист. Он уже давно состоялся. По сути, Яна Рудковская, наверное, уже в этом проекте ничего бы не смогла сделать как продюсер, чтобы усилить его позиции. Павел Рудченко продюсер, медиаэксперт, музыкальный критик

Дворцов же отметил, что артисту в любом случае необходима команда.

Творческому человеку нужна поддержка. Если у тебя нет ресурсов, команды, а главное — человека, который будет тебе помогать и давать толчки вперед, это будет очень сложно. Но все возможно. Сергей Дворцов музыкальный продюсер, шоумен

Как отметил музыкальный критик Евгений Бабичев, Рудковская и Билан всегда работали больше не как продюсер и артист, а как бизнес-партнёры. Их гонорары делились почти поровну. И даже на недавней премии МУЗ-ТВ можно было увидеть, что они сохранили тёплые дружеские отношения.

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Билан и Лазарев, как мне кажется, это последние артисты, которые были созданы по лекалам нашей золотой эстрады в девяностые и начале нулевых. Какой бы альбом Билан ни записал, он привлечёт к себе большое внимание. Евгений Бабичев музыкальный критик, медиаэксперт

Бабичев отметил последний альбом Димы Билана Vector V, который тот выпустил 6 июня самостоятельно. По его мнению, в этом лонгплее Билан ушёл в новый для себя формат, который отличается от его предыдущих работ. Бабичев считает, что в нём он звучит очень органично, сравнивая с давней англоязычной пластинкой Билана Believe (2009).

У альбома Vector V интересное звучание, очень трендовое. При этом нет ощущения, что песни были записаны, условно говоря, для Эда Ширана и каким-то чудесным образом попали к Билану. Евгений Бабичев музыкальный критик, медиаэксперт

Дима Билан выпустил масштабный альбом Vector V, над которым работал три года

Кто и как еще ушёл от продюсера

В шоу-бизнесе уход от продюсера и построение сольной карьеры — частая история. По мнению Бабичева, это связано с тем, что в начале карьеры артисты подписывают «кабальные» контракты. Им хочется быстрее засветиться, получить первое внимание. Став популярными, у исполнителей начинают «расти аппетиты», и те условия, на которые они первоначально согласились, становятся для них невыгодными.

Бывает, что артисты после ухода от продюсера так и не смогли реализовать себя в творческой стезе. Среди неудачных примеров Рудченко выделил певицу Наргиз, ушедшую от Максима Фадеева, и Настасью Самбурскую с Прохором Шаляпиным, которые прекратили сотрудничество с Виктором Дробышем. Бабичев в свою очередь вспомнил «золотой состав» группы «Премьер-Министр». Мужской коллектив представлял Россию на «Евровидении-2002», а после решил уйти от продюсера Евгения Фриндлянда, но всё это закончилось судами, так как участники не могли использовать имя группы и исполнять песни «Премьер-Министра».

Классической историей Бабичев назвал уходы артистов из лейбла Black Star. Например, с ним прекратили сотрудничество артисты Егор Крид и L’One. Хотя лейбл угрожал тем, что заберёт имя артистов и их дискографию, певицы все-равно смогли продолжить свою музыкальную карьеру.

Но есть и удачные примеры. Среди них Бабичев выделил группу «Моя Мишель». Коллектив сотрудничал с продюсерским центром Игоря Матвиенко, но после ухода из него «Моя Мишель» добились еще большей популярности.

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Как отметили эксперты, Дима Билан ничего не потерял после ухода от продюсера Яны Рудковской. Ему удалось успешно построить свою карьеру, потому что он сам по себе был самодостаточным артистом.

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