Аварии, алкоголизм и кома: трагедии и радости певицы МакSим

10 июня — день рождения Марины Абросимовой, известной под музыкальным псевдонимом МакSим. Поп-артистке, исполнившей хиты «Знаешь ли ты», «Нежность» и множество других, исполнилось 42 года. Певица не раз находилась на волосок от смерти: трижды попадала в аварии, лежала в коме и столкнулась с серьёзной зависимостью. Сегодня Абросимова занимается боксом, растит двух дочерей и развивает собственную школу искусств. В честь дня рождения МакSим «Рамблер» вспоминает, как ей это удавалось, и другие интересные факты из биографии артистки.

© Соцсети МакSим

МакSим сравнила свой голос с голосом персонажа мультфильма

Отличительная черта МакSим — это её мягкий, нежный вокал, идеально подходящий для трогательных песен. Именно они сделали её известной, хотя в начале карьеры певица пела более весёлые песни. В 2021 году, беседуя с изданием «Афиша», артистка отметила, что в её исполнении «даже самые заводные и энергичные песни звучат так, будто их исполняет Бэмби». Тогда же певица призналась, что всегда стремится создавать «кусочек драмы в каждой весёлой композиции» и «солнце в каждой романтической истории».

У МакSим есть пояс по карате

© Соцсети МакSим

Хотя сегодня Абросимову иногда называют «нежностью российской эстрады», в детстве артистка не отличалась этим качеством. Следуя примеру старшего брата, певица занялась карате и постоянно дралась со сверстниками. Благодаря этому хобби соседские дети даже прозвали МакSим «Терминатором». Абросимова рассказывала, что её родители об этом не знали: они были уверены, что дочь пропадает на занятиях по бальным танцам.

В 2015-м, презентуя свой альбом «Хорошо» на пресс-конференции в Национальной службе новостей, певица рассказала и о других спортивных увлечениях.

Меня спорт окружал всегда, с самого детства. Это очень естественная для меня часть жизни. Я занималась на любительском уровне лёгкой атлетикой, чтобы прогуливать школу. Занималась карате со своим братом и получила красный пояс по киокусинкай. Сейчас занимаюсь боксом, хотя это мне и очень непросто.

Киокусинкай, также известный как кёкусинкай и киокушинкай, — это разновидность карате, которая подразумевает жёсткую борьбу и множество соприкосновений. Его создатель, японец Масутацу Ояма, стремился создать боевую манеру в противовес бесконтактным стилям карате. Красный пояс означает высшую степень овладения этим стилем.

В начале карьеры МакSим проводила ночи в пельменной

До того как стать известной по всей России, артистка стала популярной в родном городе — Казани. Окружение Абросимовой советовало ей перебраться в Москву, чтобы добиться большего успеха, и даже родители были готовы помочь с этим. Как артистка вспоминала в интервью изданию «Подмосковье сегодня» в 2017-м, первые дни в столице выдались малоприятными.

Мама боялась, что я буду тут голодать, и запихнула мне в сумку банку варенья. Я еле-еле дотащила её от вокзала до метро, и за мной волочился кровавый сладкий след — это мое первое воспоминание о городе. Друзья, которые дали мне адрес в Москве, куда-то пропали, и несколько ночей мне пришлось ночевать на вокзале, бегая от милиции в пельменную, чтобы не арестовали.

Абросимова активно пыталась найти музыкальную компанию, которая поможет ей с карьерой, но большинство из них «даже не пускали её на порог». Артистка выглядела так молодо, что могла показаться кому-то ребёнком. Но однажды диск с её записями попал в Gala Records, и её творческий путь наконец обрёл очертания.

Фанаты клуба «Спартак» выбрали «Знаешь ли ты» своим гимном

© Александр Вильф/РИА Новости

«Знаешь ли ты» — это одна из самых известных композиций в творчестве МакSим. Эмоциональное обращение к новой возлюбленной бывшего молодого человека неожиданно нашло отклик в сердцах суровых футбольных болельщиков московского «Спартака». С 2014 года посетители матчей клуба регулярно исполняют «Знаешь ли ты» перед началом игры или вовремя, поэтому композицию стали негласно считать гимном команды. По оценке спортивного журналиста Антона Дорофеева, песня так легко прижилась благодаря простоте исполнения и «соответствию настроению болельщиков». Эксперт уверен, что строчка «Я так привыкла жить одним тобой» для них ассоциируется с любовью к клубу, а «Шла босиком, не жалея ног» — про постоянные выезды на матчи.

Саму Абросимову эта традиция забавляет. Несколько раз певица даже исполняла песню во время матчей. К примеру, в 2022-м МакSим пригласили выступить после финальной игры Кубка России, в которой «Спартак» одержал победу над московским «Динамо». А осенью 2024-го артистка спела песню перед матчем легенд клуба, приуроченным к 10-летию «Лукойл Арены».

МакSим трижды попадала в аварии

В 2021 году, став гостьей телепрограммы «Судьба человека», артистка призналась, что трижды попадала в аварии. Впервые — ещё в молодости, когда Абросимова только получила права. Притом, как созналась артистка, она не предпринимала для этого никаких усилий: право садиться за руль ей «подарили». Певица попала во вторую аварию после участия в гонках на багги — больших машинах, напоминающих квадроциклы. Во время соревнования Абросимова была беременна второй дочерью, но на здоровье ребёнка это не сказалось.

Когда произошла третья авария, певица не была за рулём. В 2019 году Абросимова торопилась в аэропорт на такси, когда у машины лопнуло колесо. Артистка получила множество серьёзных травм и была вынуждена прекратить творческую деятельность.

Я попала в аварию и пролежала два месяца в больнице: сначала за границей, потом — в России. У меня не было переломов, но возникли множественные внутренние повреждения. Было очень трудно вставать с кровати, я это делала с поддержкой посторонних. Тогда я поправилась на 15 кг, потому что попросту не могла двигаться. Потом начались осложнения с сосудами, меня преследовали жуткие головные боли, и я поняла, что не смогу больше выходить на сцену.

МакSим была полна решимости вернуться к деятельности, но ей помешал коронавирус. Во время пандемии Абросимову ждало новое испытание.

МакSим удалось победить тяжёлую болезнь

© Соцсети МакSим

Летом 2021 года Абросимова собиралась отправиться в турне, но тяжело заболела. Она плохо себя почувствовала ещё перед концертом в Казани, но приняла волевое решение его не отменять. Впоследствии директор Абросимовой Маргарита Соколова заявила, что МакSим выступала с 39-градусной температурой. На следующий день её госпитализировали.

Хотя тесты на коронавирус показывали отрицательный результат, медики диагностировали у МакSим двустороннюю пневмонию и 40%-ное поражение лёгких. Артистку ввели в искусственную кому из-за осложнённого дыхания и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В таком состоянии МакSим провела больше месяца. В августе к артистке вернулась способность дышать самостоятельно, а в середине месяца её выписали.

Осенью МакSим выпустила автобиографическую песню «Спасибо», а в декабре появилась на премии «Золотой граммофон». Получая награду за композицию, певица вышла на сцену в сопровождении команды врачей, которые помогли ей выкарабкаться.

В дискографии МакSим есть дуэт с победителем «Евровидения» и молодым рэпером

Хотя Марина Абросимова всегда говорила, что готова к интересным коллаборациям с другими артистами, дуэтов в её творческой дискографии совсем немного. Большая их часть — это переработки её старых хитов.

Первым дуэтом для МакSим стала коллаборация с рэпером Бастой. В 2007 году музыканты выпустили совместную песню «Наше лето», в которой Абросимова исполнила куплет из своей композиции «Нежность». В 2022-м она выпустила новую версию песни «Отпускаю», участие в записи которой принял рэпер Егор Крид. Молодой музыкант написал для песни новый текст и сам его исполнил.

Но, возможно, самый яркий дуэт в дискографии МакSим записала в том же 2022 году вместе с Димой Биланом. Хотя оба музыканта были очень популярны в нулевые, они не пересекались и познакомились всего несколько лет назад. Артисты записали новую версию композиции «Знаешь ли ты»: в ней изменилась только аранжировка. Текст остался прежним, просто был разделён между двумя исполнителями.

МакSим открыто призналась в алкогольной зависимости

© Соцсети МакSим

Абросимовой не всегда удавалось стойко переносить удары судьбы, выпавшие на её долю. В 2023-м артистка открыто призналась в нездоровой привязанности к алкоголю, повлёкшей за собой срыв двух концертов. Обратившись к поклонникам в соцсетях, Абросимова отметила, что выпивала из-за длительной болезни, тяжёлого восстановления и чрезмерно быстрого возвращения к гастролям.

Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина. Не получилось. Закончилось всё так, как мы все знаем, — срывом концерта.

После неудавшегося выступления в Сочи Абросимова поняла, что у неё серьёзная проблема, и легла в клинику. Оставшиеся концерты турне были отменены.

Сегодня МакSим сосредоточена на саморазвитии

Личную жизнь исполнительницы хита «Мой рай» трудно назвать счастливой. Абросимова была замужем дважды. Вначале — за звукорежиссёром Алексеем Луговцовым. Они поженились в 2008-м, стали родителями в 2009-м и развелись в 2011-м. В 2014-м Абросимова родила вторую дочь Марию: её отец — предприниматель Антон Петров. С ним певица разошлась в 2015-м.

О возлюбленных Абросимовой после этого ничего не известно. Сегодня певица предпочитает хранить личную жизнь в тайне. Год назад в интервью PeopleTalk артистка призналась, что дважды в жизни она влюблялась очень сильно и что за это время ей «всего хватило». Поэтому сегодня Абросимова заявляет, что её больше интересует саморазвитие. Певица часто читает книги об искусстве и слушает лекции по истории, а ещё ходит на бокс, теннис и совершает пробежки.

МакSим открыла свою школу искусств

© Соцсети МакSим

Абросимова не только занимается воспитанием дочерей, но и помогает развиваться другим талантливым детям. В Москве работает её школа искусств. Среди дисциплин — игра на фортепиано и гитаре, вокальное мастерство, хореография, ораторское искусство и другие. Ходить при этом могут как взрослые, так и дети.

Сама Абросимова в школе не преподаёт, но помогает финансово. Ценник занятий в школе не превышает среднюю стоимость по Москве: одно посещение может обойтись всего в 800 рублей.

Отчисление из музыкалки, съёмки в «Ералаше»: провалы и триумфы Глюкозы