К рок-фестивалю «Наши в городе» присоединились две крупные группы

Организаторы рок-фестиваля «Наши в городе», который пройдёт в выходные 26-27 июля в Подмосковье, анонсировали концерты коллективов «Крематорий» и NAGART. Первая группа выступит в 13:00 в субботу, вторая — в то же время в воскресенье.

© Соцсети фестиваля «Наши в городе»

Помимо них, участие в музыкальной программе фестиваля примут инди-музыкант Найк Борзов и рок-группы F.P.G. и «Пилот». Сольный артист RADIO TAPOK и коллектив Сергея Шнурова «Ленинград» станут хедлайнерами субботы и воскресенья соответственно. Это значит, что музыканты дадут по большому двухчасовому концерту.

Фестиваль «Наши в Городе» пройдёт в парке «Москино» в Краснопахорском районе. Помимо выступлений рок-артистов, в рамках фестиваля также пройдёт несколько кинопоказов. Их программа пока не анонсирована. Для детей в парке «Москино» поставят батут, площадки для кикера, аэрохоккея, баскетбола, нанесения аквагрима и других развлечений.

Билеты для посещения двух дней сразу уже поступили в продажу.

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