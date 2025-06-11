Рэпер Егор Крид признался, что переживал из-за концерта в «Лужниках»

Российский рэпер Егор Крид признался, что сильно переживал из-за своего концерта на стадионе «Лужники», который должен пройти 30 августа.

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Общаясь с поклонниками на онлайн-трансляции, музыкант заметил, что осознаёт ответственность выступления на крупнейшей площадке в России. Некоторое время Крид был уверен, что ещё не готов к концерту такого масштаба. 30-летний Крид подчеркнул, что может стать самым молодым артистом, собравшим «Лужники».

Артист также удивлён тем, что 75% билетов были раскуплены за полгода до мероприятия, хотя оно даже не рекламировалось. Сегодня музыкант уверен, что ему удастся распродать все билеты на стадион. Слова Крида цитирует «Газета».

Рэпер начал музыкальную карьеру в 2015 году. За десять лет Крид выпустил пять альбомов, последний из которых вышел в ноябре 2024-го.

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