Цой, Боуи, Гранде: музыканты, неожиданно ставшие неплохими актёрами

Грань между творческими профессиями бывает очень тонкой. Джонни Депп мечтал стать рок-звездой, а прославился как харизматичный и многогранный актёр. Уилл Смит был успешным рэпером, но, отвлёкшись на игру в блокбастерах, не смог вернуться на верхушки чартов даже после долгожданного возвращения. «Рамблер» рассказывает об этих и других музыкантах, ставших успешными актёрами.

© Казахфильм

Павел Артемьев

42-летний Павел Артемьев получил широкую известность, когда принял участие в телепроекте «Фабрика звёзд». Композитор Игорь Матвиенко пригласил его в бойз-бэнд «Корни» вместе с Алексеем Кабановым, Александром Бердниковым и Александром Асташёнком. В таком составе коллектив просуществовал до 2010 года. За это время «Корни» выпустили два альбома и множество синглов, а также получили четыре премии «Золотой граммофон».

Покинув коллектив, Артемьев собрал новый и назвал его по своей фамилии. Параллельно артист выступал в театре и снимался в кино. Сегодня он совмещает музыкальную карьеру в группе ARTEMIEV с выступлениями в театральных постановках. Например, он играл в драматической пьесе «Бабушки», а также музыкальном спектакле «Пётр и Феврония Муромские».

Джонни Депп

© Walt Disney Pictures

Джонни Депп в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003)

Актёр, известный по ролям капитана Джека Воробья, демона-парикмахера Суинни Тодда и множеству других, начал играть на гитаре в 12 лет. Впоследствии он не раз признавался, что в детстве инструмент был единственным, что могло утешить его нервы. В 16 лет Депп бросил школу, чтобы стать рок-звездой, и следующие четыре года следовал этой цели.

Когда ему исполнилось 20, артист переехал в Лос-Анджелес и познакомился с актёром Николасом Кейджем. Именно он посоветовал Деппу заняться экранным мастерством и помог получить дебютную роль в картине «Кошмар на улице Вязов» (1984). За этим фильмом последовали другие. Депп зарабатывал достаточно, чтобы выжить в большом городе, продолжая заниматься музыкой. В 1990-м актёр познакомился с режиссёром Тимом Бёртоном: встреча с ним положила начало творческому союзу, сделавшему Деппа известным по всему миру.

Хотя актёрская карьера принесла артисту гораздо больше успеха, Депп никогда не прекращал заниматься музыкой. В 2015-м он объединился с гитаристом группы Aerosmith Джо Перри и «создателем шок-рока» Элисом Купером. Вместе они играют в коллективе Hollywood Vampires. Также Депп сотрудничал с гитаристом Джеффом Беком: в 2022-м они выпустили совместный альбом «18». Лонгплей стал последним прижизненным релизом Бека, скончавшегося в январе 2023-го.

Пётр Мамонов

© Мастерская Павла Лунгина

Петр Мамонов в фильме «Остров» (2006)

В биографии Петра Мамонова, умершего в июле 2021-го из-за последствий коронавируса, было много знаковых перерождений. Артист начинал как хулиганистый рок-музыкант: группу «Звуки Му» Мамонов собрал в 1981 году. У коллектива вышло 12 студийных альбомов, а также два посмертных. Помимо работы в группе, Мамонов выпустил несколько самостоятельных релизов.

Неменьшего успеха артист добился в кино. В 1988-м он получил первую эпизодическую роль в фильме «Игла» Рашида Нугманова, в котором снимался вместе с Виктором Цой. Два года спустя в кино вышла дебютная совместная работа Мамонова с режиссёром Павлом Лунгиным: в картине «Такси-блюз» артист исполнил одну из главных ролей. Впоследствии именно Лунгин снял фильмы «Остров» (2006) и «Царь». Мамонов сыграл ведущие партии в обеих картинах: сегодня их считают вершиной его актёрской карьеры. За роль отца Анатолия в «Острове» актёр получил ворох престижных наград, в том числе «Нику» и «Золотого орла».

В 2024-м Лунгин объявил о работе над документальным фильмом о покойном артисте. Картина будет называться «Четыре жизни Петра Мамонова» и расскажет, как он был «бомжом, рок-звездой, актёром и старцем».

Джастин Тимберлейк

© Strike Entertainment

Джастин Тимберлейк в фильме «Время» (2011)

Творческая карьера Джастина Тимберлейка началась в 1993-м, когда ему было 12 лет. Артист вошёл в актёрский состав телепрограммы «Клуб Микки Мауса» вместе с будущими поп-звёздами Бритни Спирс и Кристиной Агилерой, а также актёром Райаном Гослингом. Спустя два года Тимберлейк стал одним из участников коллектива NSYNC, навсегда вписав своё имя в историю культовых бойз-бэндов.

Группа просуществовала девять лет, выпустив четыре лонгплея и получив за них 33 различных награды. Тимберлейк начал сольную карьеру в 2002-м: за два года до роспуска NSYNC. Занявшись музыкой самостоятельно, артист только приумножил свою популярность, выпустив шесть успешных лонгплеев. Его последний альбом Everything I Thought It Was вышел в 2024-м после шестилетнего перерыва. Релиз вошёл в чарты, но не повторил коммерческого успеха его прошлых работ и не попал ни в одну номинацию крупных премий.

Свою первую роль в кино Тимберлейк сыграл в 2000 году. С тех пор артист снимается непрерывно, соглашаясь как на комедийные, так и на драматические роли. К примеру, его можно увидеть в фильмах «Социальная сеть» (2010), «Время» (2011) и «Очень плохая училка» (2011). Пока Тимберлейку не удалось получить наград за свою актёрскую игру.

Виктор Цой

© Казахфильм

Виктор Цой в фильме «Игла Remix» (2010)

Лидер советской рок-группы «Кино» Виктор Цой прожил всего 28 лет, но за это время сумел стать культовой фигурой в российской культуре. Строчки его песен по сей день поют на концертах коллектива, решившего не брать на смену Цою другого вокалиста. Незадолго до своей смерти артист предпринимал попытки начать ещё и актёрскую карьеру.

Свою дебютную роль Цой сыграл в короткометражной картине «Йя-хха» режиссёра Рашида Нугманова. Помимо лидера «Кино», в ленте снялись рок-музыкант Майк Науменко и участники группы «Алиса». Затем последовало ещё несколько фильмов, в которых Цой играл самого себя. Их режиссёрами стали Алексей Учитель, Сергей Соловьёв и Николай Обухович.

В 1988 году режиссёр Рашид Нугманов вновь пригласил Цоя на одну из главных ролей в фильме «Игла». Музыкант сыграл Моро — смелого героя, который пытается спасти свою подругу от наркозависимости. Картина пользовалась успехом в СССР: по итогам 1989 года ей даже удалось войти в рейтинг самых кассовых фильмов кинопроката.

Всего за свою жизнь Цой успел сняться в восьми картинах. Артист собирался сыграть в картинах «Дикий Восток», «Цитадель смерти» и «Король Брода». Их режиссёром должен был стать Рашид Нугманов. Все эти планы перечеркнула смертельная авария Цоя.

Уилл Смит

© Warner Bros.

Уилл Смит в фильме «Король Ричард» (2021)

Сегодня Уилл Смит известен как герой десятков успешных фильмов. Например, он сыграл одну из главных ролей во франшизе «Люди в чёрном» и озвучил Осла в мультфильмах про Шрека. За главную роль в картине «Король Ричард» (2021) Смит даже получил «Оскар».

Ещё до дебютной роли в кино артист преуспел как рэп-исполнитель. Вначале — в составе дуэта DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, затем — как сольный артист. С 1997-го по 2005-й Смит выпустил четыре альбома, а его треки Gettin’ Jiggy With It и Men In Black взяли «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное рэп-исполнение». После 2005-го Смит решил сосредоточиться на актёрской карьере.

В 2025-м артист попытался вернуться к музыке и выпустил альбом Based on a True Story, но возвращение не удалось. Впервые в карьере Смита лонгплей не попал в чарты, а критики профессиональных изданий назвали альбом «поверхностным и неинтересным».

Дэвид Боуи

© British Lion Film Corporation

Дэвид Боуи в фильме «Человек, который упал на землю» (1976)

Дэвид Боуи сыграл свою дебютную роль в 1965 году уже после того, как выпустил несколько успешных лонгплеев. В 1976-м его пригласили на главную роль в фильме «Человек, который упал на землю». Персонаж Томаса Джерома Ньютона не только принёс Боуи похвалу критиков, но и вдохновил его на создание образа Измождённого Белого Герцога. Музыкант появлялся в его костюме и гриме на выступлениях, а также вписал его в альбом Station To Station (1976).

Свою последнюю крупную роль Боуи исполнил в 2006 году в фильме Кристофера Нолана «Престиж». Артист сыграл изобретателя Никола Теслу, который пытается создать машину для телепортации. Всего в фильмографии Боуи — больше 30 ярких ролей, в основном эпизодических.

Ариана Гранде

© Universal Pictures

Ариана Гранде в фильме «Злая: Сказка о ведьме запада» (2024)

Ариана Гранде мечтала петь с детства. Ещё не достигнув десяти лет, артистка несколько раз выступила в мюзиклах. Когда ей было 16, Гранде вошла в актёрский состав сериала Nickelodeon «Виктория-победительница». Участие в нём помогло Гранде собрать фан-базу, поэтому премьера её дебютного альбома Yours Truly (2013) была коммерчески успешной. На данный момент в дискографии артистки — семь альбомов и две победы на «Грэмми».

В 2021-м Гранде получила одну из двух главных ролей в киноадаптации бродвейского мюзикла «Злая». За свою игру звезда была номинирована на BAFTA и «Оскар»: обе номинации стали для неё дебютными. В февральском интервью изданию Screen Daily артистка призналась, что хочет заниматься актёрством и дальше. В мае стало известно, что она получила главную роль в четвёртой части комедии «Знакомство с родителями».

