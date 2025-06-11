В Звук Студио теперь можно зарегистрировать самозанятость

В приложении для артистов Звук Студио появилась возможность зарегистрировать самозанятость в бесплатном сервисе «Своё дело» от Сбера. Это позволит музыкантам получать официальный доход с продажи услуг и взаимодействовать с юридическими лицами без посредников.

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Звук Студио и юристы музыкальной индустрии также разработали шаблоны договоров и юридические рекомендации для самозанятых артистов, подключившихся к сервису «Своё дело». Они помогут музыкантам при работе с партнёрами.

«Мы в Звук Студио стремимся предоставлять инструменты, которые упрощают жизнь артистов и помогают им сосредоточиться на творчестве. Все, кто подключит сервис "Своё дело" через Звук Студио, смогут получать официальный доход и работать с партнёрами без риска. При этом музыканты смогут заниматься музыкой, а остальные вопросы доверить сервису», — пояснила директор по работе с артистами в музыкальном сервисе Звук Екатерина Комиссарова.

Катя Комиссарова назначена директором по работе с артистами в сервисе Звук