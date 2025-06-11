Чем заняться на Пикнике «Афиши х Сбер» в Москве: подробный путеводитель

21 июня 2025 года в московском музее-заповеднике «Коломенское» состоится музыкальный фестиваль Пикник Афиши х Сбер. В программе — выступления именитых артистов, фудкорт, маркет российских брендов и многое другое. «Рамблер» рассказывает о программе запланированных мероприятий и том, на что стоит обратить особое внимание при посещении фестиваля.

© Соцсети фестиваля Пикник Афиши

История фестиваля: что такое Пикник Афиши

Пикник Афиши впервые прошёл в 2004 году. Тогда организаторы хотели отпраздновать пятилетие одноимённого журнала, пригласив выступить российских и зарубежных музыкантов. Площадкой для проведения фестиваля стал парк «Лужники». Чтобы попасть к сценам, достаточно было показать на входе номер журнала. Мероприятие было настолько успешным, что организаторы решили постепенно расширяться.

В следующем году Пикник Афиши переехал в парк «Красная Пресня». Два года подряд гостей на фестивале было так много, что в 2007-м организаторы решили найти площадку побольше. Выбор пал на музей-заповедник «Коломенское», в котором фестиваль проходил вплоть до вынужденного перерыва в 2020 году. За всё это время на сцене Пикника выступили сотни музыкантов: британские рок-группы The Cure, Kaiser Chiefs, Editors, Royal Blood, а также отечественные артисты — Найк Борзов, группы СБПЧ, Therr Maitz, группировка «Ленинград» и многие другие.

В 2024-м Пикник Афиши вернулся после длительного перерыва, одновременно отпраздновав двадцатилетие со дня проведения первого фестиваля. Тогда площадкой стали «Лужники», но в 2025-м мероприятие вновь вернётся в «Коломенское».

Также в прошлом году Пикник впервые прошёл в Санкт-Петербурге. В двух городах выступили коллективы «Аффинаж», Therr Maitz, «Кассета», «Манго Буст», поп-артистки Mirele и Эрика Лундмоен, рэперы FEDUK, Boulevard Depo и другие.

Кто выступит на Пикнике Афиши х Сбер в 2025 году

© Григорий Сысоев/РИА Новости

21 июня на территории московского фестиваля будут функционировать три сцены.

На главной запланированы концерты групп Uma2rman, «Моя Мишель», Cream Soda, «Сироткин», «Сова» и «Источник». Хедлайнером дня станет поп-группа «Руки Вверх!»: коллектив Сергея Жукова даст большой двухчасовой концерт, который закроет фестиваль.

Не менее интересную программу представит сцена «Звук». Здесь состоится сольный концерт Петара Мартича (участника и одного из основателей групп «Прыгай киска», «Пасош» и «Озёра»), выступления рэпера GONE.Fludd, продюсера SP4K, а также молодых певиц Rozalia, Kill Eva и Лизы Громовой. Хип-хоп-артисты «ЛАУД», Mnogoznaal и DOPECLVB представят совместное шоу с группой KASHA.

Сцена Okko будет сосредоточена на молодых артистах, в которых организаторы видят «будущее российской музыки». Среди них — инди-группы «внимание, брусника!» и «груша», певица nttrl и Janea, а также рэперы Cafard, J. Rouh, A$thma Boys и Sabu.

Визуальное оформление главной и сцены «Звук» разработала художница Саша Фролова. Благодаря её творческому видению они превратятся в полноценные арт-объекты. Рядом будут располагаться группы надувных скульптур, представляющих собой «абстрактные цветные формы с зеркальными и прозрачными элементами».

Расписание выступлений будет известно ближе к дате проведения фестиваля.

Развлекательная программа Пикника Афиши х Сбер в 2025 году

По словам и.о. генерального директора компании «Афиша» Евгения Сидорова, фестиваль не нужно воспринимать исключительно как «набор имён». В эксклюзивной беседе с «Рамблером» он посоветовал гостям обратить внимание на активности, которыми можно заняться вне музыкальной программы.

«Это день, который ты конструируешь под себя. Главное — не торопиться и не пытаться всё успеть. У нас будет возможность замедлиться и насладиться моментом посреди насыщенного информационного потока».

Некоторые события развлекательной программы фестиваля пройдут впервые. Например, мастер-классы по нанесению тату на искусственную кожу, создание абстрактных портретов при помощи фейсомата и даже тайский массаж.

На территории Пикника Афиши х Сбер можно будет стать гостем чайной церемонии в традициях Таиланда, попробовать себя в создании граффити, поучаствовать в художественном пленэре и не только. Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника» предложит гостям фестиваля познакомиться со своими подопечными и даже поможет оформить над ними опеку. Поклонников активного отдыха будут ждать на тренировках с Rock the Cycle, обзорной экскурсии парусного сообщества «Сила ветра» и специальной площадке для бадминтона. Обновить свой стиль или внешность можно в баре укладок Dry&Go, на бьюти-станции Arive Makeup и у специалистов сети мужских парикмахеров Chop x Chop.

Полная развлекательная программа Пикника Афиши х Сбер доступна на сайте фестиваля. Подобрать активности для себя поможет бот на искусственном интеллекте, разработанный LLM-порталом «Рамблер».

На мероприятии также будут оборудованы зоны для спокойного отдыха. Например, для подписчиков «СберПрайм» доступна локация с хорошим видом на главную сцену, бесплатными угощениями и станциями для подзарядки телефона.

Фудкорт: чем кормят на Пикнике Афиши х Сбер в 2025 году

© Соцсети сети кофеен «Skuratov Coffee»

В этом году фудкорт Пикника Афиши х Сбер будет представлен свыше 40 заведениями общественного питания. Salatnica угостят гостей фестиваля салатами, «Культурный код» — завтраками. У Novikov Group можно будет плотно подкрепиться римской пиццей, а у CornHub — перекусить горячей молочной кукурузой. Те, кто предпочитает здоровую пищу, найдут боулы с зеленью и протеинами в The Greens. Также посетители смогут найти и более классические форматы стритфуда: шаурму, хот-доги, блины и бургеры.

Skuratov Coffee, «Сварщица Екатерина», YCP угостят авторским кофе, а Feni и Kon’i’Chai будут готовить гостям бабл-ти. Также на фудкорте можно будет выпить напитки «на грибах» от SHROOM SHROOM, лимонады «Волчок» и свежевыжатые соки от Mango Krut.

Для детей на территории фестиваля будет организован отдельный фудкорт. К примеру, ресторан ближневосточной кухни Maroon предложит специальный комбонабор, собранный по формату «Хэппи мил».

Маркет: что купить на Пикнике Афиши х Сбер в 2025 году

Более 60 локальных брендов представят свои товары на маркете. Новые коллекции одежды покажут марки KRAKATAU, Naipache, Volchok и Per Que Studio. Компания Recycle Object предложит гостям приобрести стильные брелки из переработанного пластика. Cha U Kau, Clan, Ecomake и Ami Beauty привезут новейшие линейки косметических средств для ухода за собой и нанесения макияжа.

Также на маркете можно будет увидеть предметы ручной работы. К примеру, бренд Sunshine Failure продаёт вязаные шоперы, ILHAMILOVE делают стеклянные украшения «с детской непосредственностью», а ВЕК предлагают плетёные корзины и сумки.

Здесь можно купить очки, сумки, ароматические свечи, блокноты, открытки, полотенца, ягоды, шкатулки, бусы для собак, пазлы, украшения из бисера и натуральных камней и многое другое.

Прочитать подробнее о каждом из представленных брендов можно на официальном сайте Пикника Афиши х Сбер и в социальных сетях мастеров.

Занятия для детей на Пикнике Афиши х Сбер в 2025 году

Исполняющий обязанности генерального директора компании «Афиша» Евгений Сидоров отметил, что в 2025-м команда фестиваля уделила особое внимание проработке детско-родительского направления.

«Каждая зона создана с особым вниманием к комфорту и развлечениям для детей разных возрастов, чтобы родители могли спокойно наслаждаться музыкой и атмосферой праздника, зная, что их малыши в надёжных руках и окружены интересными активностями. Песочница-огород, театральная сцена, мастерская по сбору сюжетов из русских сказок из конструктора. Также на карте фестиваля мы сделали раздел для детей с рассказом, кто стоит за организацией фестиваля, — на понятном им языке объяснили, кто отвечает за уборку, кто за декор, чем занимается технический директор и кто ищет партнёров для фудкорта. Готовим будущих организаторов!»

Для маленьких гостей Пикника Афиши x Сбер будут организованы творческие мастер-классы от журнала «Юный искусствовед», кукольные спектакли, показы мультфильмов студии «Мельница» и другие мероприятия. Издательство «Альпина. Дети» привезёт небольшую библиотеку.

На территории фестиваля будут открыты отдельные зоны с развлечениями, в которых родители смогут оставить детей под присмотром профессиональных кураторов и воспитателей. За возведение и оснащение зон отвечают строительная компания «Брусника», Общество юных архитекторов и Детский центр Музея Москвы.

Каждый ребёнок, посетивший Пикник Афиши x Сбер, получит специальный подарочный набор. Для детей с особо чувствительным слухом на территории фестиваля поставят станцию аренды шумоподавляющих наушников от СберKids.

Согласно информации на официальном сайте Пикника Афиши x Сбер, дети до шести лет могут пройти на территорию фестиваля бесплатно в сопровождении родителей, которые купили билет для себя. В таком случае взрослый при проверке билетов обязан предоставить документ, доказывающий возраст ребёнка. Для детей от 7 до 12 лет продаётся отдельная категория билетов стоимостью в 1000 рублей.

Важная информация о фестивале

в 2025 году музыкальный фестиваль Пикник Афиши x Сбер стартует в 14:00 и закончится в 23:00;

на территории будет дежурить скорая помощь;

не рекомендуется брать с собой бутылки с водой и скоропортящиеся продукты;

стоимость входного билета на фестиваль — 4000 рублей.

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