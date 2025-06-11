Майли Сайрус рассказала, из-за какого альбома она «потеряла всё»

Певица Майли Сайрус призналась, что «потеряла всё» из-за своего противоречивого образа в альбоме Bangerz. В лонгплей, выпущенный в 2013 году, вошли такие хиты артистки, как Wrecking Ball, We Can’t Stop, и другие.

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Во время продвижения альбома Bangerz Майли Сайрус часто шокировала публику своими откровенными нарядами и провокационными шоу. Например, на премии MTV VMA в 2013 году Сайрус выступила вместе с Робином Тиком в полуобнажённом виде.

В интервью с активисткой и модельером Моникой Левински артистка рассказала, как сильно её поведение сказалось на отношениях с близкими: «Было время, когда мои брат и сестра не хотели ходить в школу, потому что их унижало родство со мной». Из-за неоднозначного образа у Майли Сайрус также ухудшились отношения с отцом Билли Рэй Сайрусом и возлюбленным Лиамом Хемсвортом.

Во время беседы певица объяснила, что шокирующими были не сами действия, а тот факт, что незадолго до этого все её знали как Ханну Монтану, девочку с Disney.

Ранее, 31 мая, Майли Сайрус выпустила концептуальный альбом Something Beautiful, вдохновлённый пластинкой The Wall от Pink Floyd.

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