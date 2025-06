Джин из BTS признался, с каким артистом хотел бы записать песню

Участник южнокорейского бойз-бэнда BTS Джин рассказал, что хотел бы поработать вместе с американским певцом Бруно Марсом.

© Bighit Music

Во время интервью с изданием Buzzfeed Джин ответил на вопросы фанатов и рассказал о своей сольной карьере. Он также признался, с кем бы мечтал записать песню.

«Я встречался с ним лишь мельком, но мне бы очень хотелось однажды поработать с Бруно Марсом. Это было бы очень весело, я его большой поклонник», — рассказал Джин. Артист добавил, что на песне Марса Just The Way You Are он часто практиковался в вокале перед дебютом.

В мае Джин выпустил сольный альбом Echo, состоящий из семи треков. С большой вероятностью в скором времени появится информация о групповом возвращении BTS, потому что недавно из армии вернулись ещё четыре участника коллектива. В конце июня весь состав BTS закончит военную службу.

J-Hope из BTS заявил о желании поработать с Кендриком Ламаром