Гоша Куценко сыграет злодея-психоаналитика в фильме «Король и Шут. Навсегда»

Актёр и музыкант Гоша Куценко сыграет отрицательного персонажа в кинокартине «Король и Шут. Навсегда». Он исполнит роль сумасшедшего психоаналитика.

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На свежих кадрах со съёмочной площадки фильма у Куценко бордовые очки, длинные волосы и борода. В руке он держит бутылку «Нарзана», а к его груди подключены датчики ЭКГ.

«Меня восхищает в этом проекте — как в сериале, так и в полном метре — удивительно гармоничное сочетание двух реальностей, которые, казалось бы, несоединимы. Честно говоря, я немного расстроился, что не принял участие в сериале, поэтому, когда Рустам Мосафир позвал меня в полный метр, я согласился сразу», — передаёт слова Куценко «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу Кинопоиска.

Образ Куценко в фильме отсылает к персонажу иллюзиониста-маньяка, которого актёр сыграл в клипе «Короля и Шута» на песню «Фокусник» в 2010 году.

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«Король и Шут. Навсегда», как и сериал, будет построен на сюжетах популярной панк-группы. Сказочная вселенная окажется под угрозой от козней Некроманта. Горшок перенесёт Андрея Князева в сказку, чтобы они вместе смогли спасти созданный ими мир.

Андрей Князев является одним из сопродюсеров фильма, наряду с музыкальным продюсером Игорем «Панкером» Гудковым. Последний снял для группы «Король и Шут» три фильма-концерта.

«Король и Шут. Навсегда» выйдет в прокат 19 февраля 2026 года.

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