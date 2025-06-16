Майк Шинода из Linkin Park назвал любимых рэп-артистов

Гитарист, вокалист и клавишник рок-группы Linkin Park Майк Шинода выбрал хип-хоп-артистов, с которыми он мечтает сделать коллаборацию. Артист появился в подкасте Drink Champs. В его топ-5 вошли Beastie Boys, Wu-Tang Clan, Kendrick Lamar, Tyler, the Creator и André 3000.

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Когда Шиноду попросили вспомнить кого-то из женщин, он сначала назвал Lauryn Hill, Rah Digga м и Queen Latifah, которая благодаря своей уверенности казалась ему в детстве ролевой моделью. «Ой, Doechii. Почему я не назвал Doechii? Я должен был назвать её раньше», — спохватился музыкант. Шинода также выделил Doja Cat.

Осенью 2024 года Linkin Park возобновили свою деятельность с новой вокалисткой Эмили Армстронг, которая заменила покойного Честера Беннингтона. Ранее «Рамблер» рассказывал, каким получился их новый альбом From Zero.

Эксперт объяснил, почему издание Billboard назвало Doechii «Женщиной года»