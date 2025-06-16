В Истре состоится фестиваль классической музыки Максима Дунаевского

Российский композитор Максим Дунаевский анонсировал программу XVIII фестиваля «Лето. Музыка. Музей». Мероприятие состоится с 9 по 13 июля в подмосковном городе Истра. Фестиваль будет посвящён 80-летию со Дня Победы.

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В рамках фестиваля прозвучат произведения таких композиторов, как Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Армен Хачатурян, Леонард Бернстайн. В один из дней фестиваля пройдёт оперный вечер от «Новой оперы», а венцом станет большой концерт к юбилею Исаака и Максима Дунаевских.

В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» впервые выступит Большой симфонический оркестр П.И. Чайковского. Его руководителем станет дирижёр Дмитрий Юровский, выступающий как художественный руководитель фестиваля. Также в разные дни состоятся концерты Дмитрия Харатьяна, Большого детского хора имени Попова, скрипача Вадима Репина, пианиста Филиппа Копачевского и других известных артистов-классиков.

Все выступления пройдут под открытым небом, с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь. Гости фестиваля смогут бесплатно посетить выставки в музее «Новый Иерусалим», сообщает «Российская газета».

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